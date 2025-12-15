金屬中心推動數位醫材應用 成果豐碩

【記者郭襄陽台北報導】金屬中心執行經濟部產業發展署「數位醫材跨域整合發展推動計畫」，協助醫療器材業者跨越法規障礙，加速取得國內外上市許可與臨床驗證，同時整合行銷推廣，促使系統性解決方案進軍國際市場。







另外為強化國產數位醫材落地，在該計畫支持下，金屬中心與高雄醫學大學於今(114年)12月15日於高雄醫學大學，共同舉辦「國產數位醫材臨床應用成果交流會」，邀請國內數位醫材新創團隊、臨床醫師與產業代表參與，分享國產醫材從研發到臨床實證的關鍵歷程及成功案例，充分展現台灣於數位醫材領域的深厚實力。現場吸引逾百位醫療人員、學研單位及醫材業者參加，透過產品展示與臨床經驗交流，促進產學研鏈結，加速國產醫材朝向智慧化、數位化與國際化發展。



高雄醫學大學陳建志董事長指出，臨床實證是醫療創新的關鍵一環，唯有讓醫療團隊參與研發過程，才能確保技術真正符合臨床需求。金屬中心與高雄醫學大學長期合作致力於促進研發成果轉化為實際臨床應用，從臨床需求出發，導入 AI 輔助診斷等多項創新技術，協助醫院優化照護流程並提升醫療品質，並透過臨床場域與跨院導入模式，使國產醫材得以從研發走向大規模部署。未來將持續推動合作場域驗證模式，期望打造國產智慧醫療的示範典範，讓台灣數位醫材真正進入臨床、走向國際，成為新一代醫療創新的關鍵力量。



金屬中心劉嘉茹董事長表示，金屬中心具備從產品設計、加工到系統整合的完整研發量能，也具備臨床前驗證與法規輔導等一條龍服務能力，積極協助國內醫材廠商從設計、驗證、臨床實證到市場導入。同時也感謝黃博偉博士及王昱傑副組長等人，長期深耕醫療器材領域，此次成果交流會展示多項創新技術及臨床場域驗證，包括仁寶電腦之心臟血管造影AI圈選標註平台、利像科技之腦部放射治療臨床診療影像預測評估系統、都蘭診所之在宅醫療急慢性照護臨床場域、埔基美門口物理治療所之腦中風與神經疾病-數據導向智能復健機器人系統等，顯示國產技術具備相當高度競爭力。2025/12/15



圖說：貴賓合影(由左至右:高醫大余明隆校長、高醫大陳建志董事長、產發署林育諄科長、金屬中心劉嘉茹董事長、產發署李家豪技正、金屬中心王俊傑副執行長）

