金屬中心推動智慧醫材跨域整合 打造完整臨床照護鏈結

圖說：金屬中心推動智慧醫材跨域整合，助攻臨床落地打造完整臨床照護鏈結。（圖片來源：金屬中心提供） 經濟部產發署為發展我國高值與數位醫材產業，提升我國整體醫療器材產業之國際競爭力，委託金屬中心執行產發署「數位醫材跨域整合發展推動計畫」4日假南港展覽館「2025 台灣醫療科技展」共同打造「智慧醫療與復健科技主題館」，邀集 12 家智慧醫療及復健科技業者，以臨床情境導向方式呈現台灣智慧醫材在「早期偵測→臨床診斷→手術處置→功能復健」的完整醫療路徑，展示我國智慧醫療技術自研發端加速進入臨床端的實際成果。

本次展出技術涵蓋 AI 精準失智症風險偵測、上呼吸道阻塞 AI 判讀、精準醫療基因檢測、非接觸式手術照明系統、婦科水凝膠擴張器、AI 膝關節義肢、神經電刺激治療設備、智慧肌力評估、關節訓練及懸吊步態訓練等 10 項產品，分別對應臨床不同階段需求。尤其在復健領域，展示智能義肢與神經電刺激、肌力評估、步態訓練等系統，能依輕、中、重症提供分級化復健方案。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，本次整合由醫療器材服務處長蘇子可率領團隊推動，並由副組長王昱傑、黃博偉博士等關鍵成員協同執行，透過臨床需求盤點、場域資料回饋與跨域系統整合，使智慧醫材不僅停留在原型驗證，而是加速走向臨床可用與市場化佈局。智慧醫療的競爭不再是單一產品，而是從「單點技術補強」進一步走向「臨床需求導入、跨域整合落地」，讓國內智慧醫材不只是在展場展示，而是能進入醫療場域驗證、優化、與導入使用，有效縮短智慧醫療從研發端到臨床端的落地週期，提升台灣在全球智慧醫療供應鏈的定位與競爭力。

