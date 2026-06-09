金屬中心攜手中央大學簽署MOU 推動前瞻綠能與關鍵材料學研合作
【記者 王雯玲／高雄 報導】因應產業淨零排放與能源轉型趨勢，金屬工業研究發展中心於6月8日與國立中央大學正式簽署前瞻綠能合作意向書(MOU)，簽署儀式由金屬中心劉嘉茹董事長與中央大學校長蕭述三代表進行，雙方將聚焦於再生能源、儲能電網、氫能及燃料電池、綠色材料等前瞻綠能領域，共同推動前瞻綠能科技與關鍵材料創新。
▲金屬中心劉嘉茹董事長(前右3)、武威宏副執行長(前右2)、偕同陳鍾賢處長(後右5)以及金屬中心同仁與中央大學蕭述三校長(前左2) 、吳子嘉研發長(前左1)、林澂主任(後左1)及達梭系統(Dassault Systèmes)張銘輝總監(後右四)、誼卡科技周志宜(後右三)總經理合影。
中央大學長期深耕理工、能源、環境與材料相關研究，具備厚實的基礎研發、跨領域整合與人才培育量能。中央大學蕭述三校長表示，中央大學長期重視前瞻研究與產學合作，面對能源轉型與淨零科技發展，藉由本次產學研合作架構成形，將促成學校進一步發揮跨領域研究與人才培育優勢，讓學術研發成果更有效銜接產業需求，並培育未來綠能與淨零產業所需人才。
金屬中心劉嘉茹董事長表示，金屬中心近年積極投入淨零排放、風能量測、綠能材料、氫能應用、儲能安全、碳捕捉與再利用等技術發展，並持續強化材料設計、製程開發、場域驗證及產業化推動能力。透過此次合作，將結合中央大學研發深度與金屬中心產業化經驗，建立更完整的產學研合作平台，將理解與實踐完美結合，協助國內企業掌握淨零轉型下的新興技術與市場機會。另外也要感謝由武威宏副執行長、陳鍾賢處長所帶領的智發處團隊，積極努力促成本次合作，透過本合作平台建置，雙方共同探討關鍵技術議題，鏈結產業促進產學研共同研發與創新應用合作。
本次合作啟動後，雙方將優先聚焦於MCS大功率充電與儲能併網、氫能與燃料電池應用、風能數據分析與綠電發展，以及CCU多孔材料、循環材料與SAF永續航空燃料觸媒技術等重點領域。未來將共同推動技術研發、專案合作及產業應用發展，作為深化產學研合作與促進技術落地的重要基礎。（圖／記者王雯玲翻攝）
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