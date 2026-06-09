金屬中心攜手中央大學 推動前瞻綠能與關鍵材料合作

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因應產業淨零排放與能源轉型趨勢，金屬工業研究發展中心於八日與國立中央大學正式簽署前瞻綠能合作意向書(MOU)，該簽署儀式由金屬中心劉嘉茹董事長與中央大學校長蕭述三代表進行，雙方將聚焦於再生能源、儲能電網、氫能及燃料電池、綠色材料等前瞻綠能領域，共同推動前瞻綠能科技與關鍵材料創新。(見圖)

金屬中心今(九)日說明，中央大學長期深耕理工、能源、環境與材料相關研究，具備厚實的基礎研發、跨領域整合與人才培育量能。

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中央大學蕭述三校長指出，中央大學長期重視前瞻研究與產學合作，面對能源轉型與淨零科技發展，藉由這次產學研合作架構成形，將促成學校進一步發揮跨領域研究與人才培育優勢，讓學術研發成果更有效銜接產業需求，並培育未來綠能與淨零產業所需人才。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，金屬中心近年積極投入淨零排放、風能量測、綠能材料、氫能應用、儲能安全、碳捕捉與再利用等技術發展，並持續強化材料設計、製程開發、場域驗證及產業化推動能力；透過這次合作，將結合中央大學研發深度與金屬中心產業化經驗，建立更完整的產學研合作平台，將理解與實踐完美結合，協助國內企業掌握淨零轉型下的新興技術與市場機會。另外也要感謝由武威宏副執行長、陳鍾賢處長所帶領的智發處團隊，積極努力促成這次合作，透過該合作平台建置，雙方共同探討關鍵技術議題，鏈結產業促進產學研共同研發與創新應用合作。

這次合作啟動後，雙方將優先聚焦於MCS大功率充電與儲能併網、氫能與燃料電池應用、風能數據分析與綠電發展，以及CCU多孔材料、循環材料與SAF永續航空燃料觸媒技術等重點領域；未來將共同推動技術研發、專案合作及產業應用發展，作為深化產學研合作與促進技術落地的重要基礎。