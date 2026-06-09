金屬中心攜手中央大學 深化綠能與關鍵材料研發合作
因應全球淨零排放與能源轉型浪潮，金屬工業研究發展中心與國立中央大學於6月8日正式簽署前瞻綠能合作意向書（MOU），雙方將整合學術研究與產業應用能量，聚焦再生能源、儲能電網、氫能與燃料電池及綠色材料等前瞻領域，共同推動綠能科技創新與關鍵材料研發，加速產業淨零轉型布局。
簽署儀式由金屬中心董事長劉嘉茹與中央大學校長蕭述三代表簽署，象徵產學研合作邁向新階段。雙方期盼透過資源整合與技術交流，建立更完整的研發合作平台，強化國內綠能技術自主研發能力，並協助產業掌握全球能源轉型帶來的新興商機。
↑圖說：金屬工業研究發展中心與國立中央大學正式簽署前瞻綠能合作意向書(MOU)，共同推動前瞻綠能科技與關鍵材料創新。（圖片來源：金屬中心提供）
蕭述三表示，中央大學長期深耕理工、能源、環境及材料等領域研究，具備扎實的基礎研發實力與跨領域整合能力。面對全球淨零排放趨勢及綠能科技快速發展，透過此次合作架構的建立，將有助於進一步發揮學校在科研與人才培育上的優勢，促進學術成果與產業需求接軌，同時培養未來綠能與淨零產業所需的專業人才。
劉嘉茹指出，金屬中心近年積極投入淨零排放、風能量測、綠能材料、氫能應用、儲能安全及碳捕捉與再利用等關鍵技術發展，並持續強化材料設計、製程開發、場域驗證及產業化推動能力。此次與中央大學合作，將結合學界深厚研發能量與金屬中心產業化經驗，建立更具效益的產學研合作模式，促進技術創新與落地應用，協助企業因應淨零轉型挑戰。
她也表示，此次合作得以順利推動，感謝金屬中心智發處團隊積極促成，未來雙方將透過合作平台，共同探討關鍵技術議題，串聯產業需求與研發資源，深化產學研共同研發及創新應用合作。
根據合作規劃，雙方將優先聚焦多項前瞻技術領域，包括MCS大功率充電與儲能併網技術、氫能與燃料電池應用、風能數據分析與綠電發展，以及碳捕捉再利用（CCU）多孔材料、循環材料與永續航空燃料（SAF）觸媒技術等重點項目。
金屬中心表示，未來將透過共同研發、專案合作及產業驗證等方式，加速關鍵技術商品化與產業應用，進一步深化產學研合作鏈結，為台灣綠能科技發展與淨零轉型奠定堅實基礎，提升國際競爭力。
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