金屬中心攜手中華電信 跨域結盟推動AI智慧產業升級

為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，財團法人金屬工業研究發展中心與中華電信股份有限公司正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示雙方將在智慧製造、智慧醫療及無人載具等重點領域展開深度合作，結合AI、5G、雲端與資通訊整合技術，協助產業導入智慧化解決方案，全面提升營運效率與國際競爭力。簽署儀式由金屬中心董事長劉嘉茹與中華電信總經理林榮賜代表完成，象徵跨域結盟、共創價值的合作新里程碑。

↑圖說：金屬中心董事長劉嘉茹與中華電信總經理林榮賜代表完成簽署，宣示跨域結盟、共創價值的合作新里程。（圖片來源：金屬中心提供）

中華電信為國內電信與資通訊服務龍頭，長期深耕行動通訊、固網、雲端、AI及資安等關鍵領域，具備全國性5G網路佈建、雲端資料中心及大型系統整合能力，並持續協助政府與企業推動數位轉型。近年來，中華電信整合5G、AI、雲端與大數據技術，已在智慧製造、智慧醫療、智慧交通及無人載具等應用場域累積豐富實務經驗，成為產業邁向智慧化的重要後盾。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心從早期鑄造、鍛造、銲接等基礎金屬加工製程起步，近年積極拓展智慧製造、綠能、生醫、航太與國防等領域，長期扮演產業與政策之間的關鍵技術橋梁，對金屬產業及傳統製造業的流程、痛點與轉型需求具備最貼近實務的理解。此次透過合作備忘錄，雙方將整合技術與資源優勢，推動智慧製造、5G應用與AI服務真正落地，協助產業「用得起、用得好、用得久」，為產業發展注入新動能。

金屬中心指出，未來雙方將透過定期交流、專案合作及人才培育，建立長期夥伴關係，加速技術實證與應用擴散，帶動產業升級，為國內智慧製造、智慧醫療與無人載具生態系注入持續成長的動能，攜手開創高附加價值的智慧產業新局。

