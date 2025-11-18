金屬中心攜手中鋼公司舉辦「臺日研討會」

▲ 「第35屆臺日工程技術研討會-金屬組」會議，呼應本屆大會「科技引領，永續新程」的主軸。（圖／金屬中心提供）

[NOWnews今日新聞] 「臺日工程技術研討會」自民國69年創辦以來，已是臺日兩國間重要的技術交流平台。金屬中心與中鋼公司今(18)日舉辦「第35屆臺日工程技術研討會-金屬組」會議，呼應大會「科技引領，永續新程」的主軸，邀請日本專家學者針對低碳金屬回收材料、高值金屬製程、及工業節能應用等先進技術，分享最新研究成果及產業趨勢。

金屬中心董事長劉嘉茹於開幕致詞強調，臺灣正處於淨零轉型和產業永續的關鍵發展時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是產業韌性發展的重要策略。藉由此次日本專家前來分享研究成果，結合金屬中心與中鋼公司在金屬材料研發與產業應用的能量，期許深化臺日合作，加速臺灣金屬產業淨零轉型與永續發展。

本屆金屬組特別規劃「金屬材料」與「工業節能」兩大核心主題，邀請六位日本頂尖學者與標竿企業專家進行專題分享。除了研討會專題發表，日本專家亦與金屬中心深入的技術交流與合作議題討論。金屬中心製程處處長鄭炳國率領技術團隊，針對鋁金屬回收與航太零組件製程等議題，與日方專家交流雙方潛在的技術合作機會。處長林恒育則率領升級處團隊針對氫能與燃燒器設計等先進領域，與日本專家深入探討，以強化未來產業技術合作的討論與共識。

