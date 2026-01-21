金屬中心攜手台糖公司跨域合作共同推動產業競爭力

【記者 王雯玲／高雄 報導】台灣糖業股份有限公司吳明昌董事長率領公司團隊於日前蒞臨金屬工業研究發展中心進行參訪與交流。由金屬中心劉嘉茹董事長親自接待，透過座談交流，展現金屬中心在金屬加工、自動化控制與系統設備等研發實力與產業服務能量，期盼促成更多具體合作，協助企業提升製程與產品競爭力。

台糖公司為我國具代表性的國營企業之一，長期深耕農業、食品、生技等多元領域，特別是在生技產業方面，持續布局生醫材料、保健食品與發酵製程等應用。近年來，台糖公司在吳董事長帶領下，更積極導入智慧製造與數位科技，結合自動化設備與品質監控系統，強化生技產品的製程穩定性與安全性，展現企業永續經營與創新轉型的決心。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心長期深耕金屬材料、金屬二次加工、精密製造與自動化等關鍵技術，並延伸發展至半導體設備、複合材料與潔淨能源等領域，協助業者縮短開發時程和降低試產風險，進而提升產品穩定性與量產性。此外，中心更積極推動 AI 與數位科技的結合，發展智慧製造、節能減碳、生技設備等技術，加速技術成果產業化，強化台灣生技產業整體競爭力。

此次活動交流，台糖公司團隊深入了解金屬中心在金屬材料開發、精密加工與潔淨製程導入上的實務經驗。並透過現場交流，雙方就產品量產製程、設備升級與關鍵技術導入需求進行意見交換，為後續在試作開發、製程優化與產品驗證等面向的專案合作奠定基礎。未來中心會攜手台糖公司，透過跨域整合服務，協助企業提升生技產品附加價值，共同推動台灣產業穩健升級與永續發展。（圖／記者王雯玲翻攝）