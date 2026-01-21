金屬中心攜手台糖公司跨域合作推動產業競爭力

台糖公司董事長吳明昌（左）拜會金屬中心。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

金屬工業研究發展中心攜手台灣糖業公司，進一步跨域合作共同推動產業競爭力，雙方就產品量產製程、設備升級與關鍵技術導入需求交換意見，為後續在試作開發、製程優化與產品驗證等面向的專案合作奠定基礎，共同推動台灣產業穩健升級與永續發展。

台糖公司長期深耕農業、食品、生技等多元領域，特別是在生技產業方面，持續布局生醫材料、保健食品與發酵製程等應用，近年來更積極導入智慧製造與數位科技，結合自動化設備與品質監控系統，強化生技產品的製程穩定性與安全性，展現企業永續經營與創新轉型的決心。

公司董事長吳明昌，日前率領台糖公司團隊拜會金屬中心，深入了解金屬中心在金屬材料開發、精密加工與潔淨製程導入上的實務經驗，並透過現場交流，雙方就產品量產製程等交換意見。

金屬中心董事長劉嘉茹親自接待，透過座談交流，展現金屬中心在金屬加工、自動化控制與系統設備等研發實力與產業服務能量，期盼促成更多具體合作，協助企業提升製程與產品競爭力，以及協助業者縮短開發時程和降低試產風險，進而提升產品穩定性與量產性；她並指出，中心也在積極推動人工智慧與數位科技的結合，發展智慧製造、節能減碳、生技設備等技術，加速技術成果產業化，強化台灣生技產業整體競爭力。