金屬中心攜手愛知製鋼簽署MOU 推動「輕稀土磁石射出成形」於AI機器人、無人載具馬達轉子關鍵技術研究

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金屬工業研究發展中心與日本愛知製鋼株式會社於十一日簽署合作備忘錄（MOU），聚焦輕稀土磁石射出成形關鍵技術合作，並以AI機器人、無人載具馬達轉子等高值化應用為推動方向；會中由金屬中心林烈全副執行長代表出席，並與愛知製鋼社長菅田雅巳先生、喬智開發陳俐臻董事長、台灣馬達產業協會張文嘉理事等貴賓共同見證，展現台日雙方在關鍵材料與馬達應用技術上的合作深化。(見圖)

金屬中心今(十二)日說明，近年隨著AI機器人、無人載具等新興產業發展，高效率、小型化及高功率密度馬達需求持續提升，也帶動台灣馬達產業邁向高值化；面對全球稀土供應鏈重組與限縮，稀土材料已成為馬達與關鍵零組件發展的重要戰略元素，這次合作將借重愛知製鋼在輕稀土Dy-free磁石材料、MAGFINER異方性射出成形磁石及高性能釹鐵硼磁材等技術經驗，從材料端尋求突破，降低單一市場依賴，進而強化供應鏈韌性。

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金屬中心劉嘉茹董事長表示，關鍵材料自主化已成為產業競爭力的重要基礎，金屬中心作為Hub，鏈結愛知製鋼、喬智開發、台灣馬達產業協會及國內相關業者，積極發揮整合國內外機構量能價值；她也感謝林烈全副執行長帶領精微處與系統處團隊，積極促成MOU簽署。最後精微處林崇田處長強調，這次台日雙方合作，協助國內產業拓展關鍵稀土材料多元管道，有助於強化台灣在AI機器人、無人載具及高效率馬達等新興產業的關鍵零組件自主能量。

該MOU將串聯台日雙方技術與產業資源，並由愛知製鋼提供磁性材料與射出成形磁石相關技術經驗，喬智開發協助磁石材料選用，金屬中心則協助依據MAGFINE磁石特性，投入馬達製程技術與應用驗證，後續將鏈結台灣馬達產業協會及國內馬達業者，共同評估輕稀土磁石技術導入AI機器人、無人載具馬達轉子與相關高值應用的可行性。