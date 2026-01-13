金屬中心攜手機械公會 加速技術落地提升產業競爭力

為促進技術成果實際導入產業、強化我國機械產業整體競爭力，臺灣機械工業同業公會理事長莊大立日前率領三十餘位公會成員，前往金屬工業研究發展中心進行參訪與技術交流。此次行程由金屬中心董事長劉嘉茹親自接待，執行長賴永祥及各處主管陪同，透過實地參觀與專業說明，全面展現金屬中心在金屬材料、製程技術及精密製造等領域的研發實力與產業服務能量，期盼促成更多具體合作契機。

臺灣機械工業同業公會是國內機械產業具代表性的產業組織之一，長期扮演政府與產業間的重要溝通橋樑，會員涵蓋工具機、產業機械、自動化設備及關鍵零組件等領域。在莊大立理事長與柯拔希榮譽理事長的帶領下，公會持續協助業者掌握市場趨勢、導入先進製造技術，並透過政策倡議、國際拓銷與多元產業服務，強化企業營運體質與國際競爭力。近年來，公會更積極推動智慧製造、數位轉型及低碳製程，協助機械產業邁向技術升級與應用落地。

廣告 廣告

劉嘉茹表示，金屬中心長期深耕金屬材料、金屬二次加工、精密製造與自動化等關鍵技術，能為機械產業提供從材料匹配、製程優化、試量產導入到產品驗證的一站式技術服務。賴永祥則指出，中心近年積極結合AI與數位科技，發展智慧製造、節能減碳及無人載具等應用技術，加速研發成果商品化，協助企業有效突破製程瓶頸，提升產品附加價值。

交流期間，公會成員實地走訪精微實驗室、熱處理實驗室及鑄造工廠，深入了解金屬中心在高精度加工、材料性能強化及量產製程導入上的實務經驗，並就企業實際面臨的製程困境、設備升級與技術導入需求進行深入討論。金屬中心表示，未來將持續以「產業需求導向」為研發核心，攜手機械公會及會員廠商推動跨域整合服務，協助產業穩健升級，朝向永續發展目標邁進。

更多品觀點報導

嘉義縣公共化長照再添新量能 朴子醫院六腳住宿式機構動土

高市府啟動35案碳權行動 打造綠色碳經濟新引擎

