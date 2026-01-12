金屬中心攜手機械同業 強化產業競爭力
【記者郭襄陽台北報導】臺灣機械工業同業公會莊大立理事長率領公會成員一行三十餘人，日前蒞臨金屬工業研究發展中心(簡稱金屬中心)進行參訪與技術交流。由金屬中心劉嘉茹董事長親自接待，賴永祥執行長與各處主管陪同，透過實地參觀與技術說明，展現金屬中心在金屬材料、製程與精密製造等研發實力與產業服務能量，期盼促成更多具體合作，協助企業提升製程與產品競爭力。
臺灣機械工業同業公會為我國機械產業具代表性的產業組織之一，扮演政府與企業之間的重要溝通平台。公會匯聚工具機、產業機械、自動化設備與關鍵零組件等領域會員廠商，在莊大立理事長與柯拔希榮譽理事長共同努力下，協助業者掌握市場趨勢、導入先進製造技術，並透過政策倡議、國際拓銷與產業服務，強化會員企業營運體質與國際競爭力。近年來，公會更積極推動智慧製造、數位轉型與低碳製程，協助機械產業技術升級與應用落地。
金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心長期深耕金屬材料、金屬二次加工、精密製造與自動化等關鍵技術，為機械產業提供從材料匹配、製程優化、試量產導入到產品驗證的一站式技術服務。另外賴永祥執行長在機械領域深耕許久，具備有效解決企業製程瓶頸的豐富經驗，更積極推動中心結合 AI 與數位科技，發展智慧製造、節能減碳及無人載具等應用技術，加速技術成果產業化，強化台灣機械產業整體競爭力。
此次活動交流，公會成員實地走訪精微實驗室、熱處理實驗室及鑄造工廠，深入了解金屬中心在高精度加工、材料性能強化及量產製程導入上的實務經驗。並透過現場交流，雙方就企業實際面臨的製程困境、設備升級與技術導入需求進行意見交換，為後續專案合作奠定基礎。未來劉董事長與賴執行長承諾會以「產業需求導向」為研發核心，攜手機械公會及會員廠商，透過跨域整合服務等，協助企業提升產品附加價值，共同推動台灣機械產業穩健升級與永續發展。2026/01/12
圖說：金屬中心劉嘉茹董事長(右)與臺灣機械工業同業公會莊大立理事長(左)互贈禮品。2026/01/12
