金屬中心攜手臺灣機械公會 強化產業競爭力

記者李靜音／高雄報導

臺灣機械工業同業公會理事長莊大立率領公會成員，日前蒞臨金屬工業研究發展中心進行參訪與技術交流。金屬中心董事長劉嘉茹親自接待，此次透過實地參觀與技術說明，金屬中心展現在金屬材料、製程與精密製造等研發實力與產業服務能量，期盼促成更多具體合作，協助企業提升製程與產品競爭力。

臺灣機械工業同業公會為我國機械產業具代表性的產業組織之一，扮演政府與企業之間的重要溝通平台。公會匯聚工具機、產業機械、自動化設備與關鍵零組件等領域會員廠商，在莊大立與榮譽理事長柯拔希共同努力下，協助業者掌握市場趨勢、導入先進製造技術，並透過政策倡議、國際拓銷與產業服務，強化會員企業營運體質與國際競爭力。近年來公會更積極推動智慧製造、數位轉型與低碳製程，協助機械產業技術升級與應用落地。

劉嘉茹表示，該中心長期深耕金屬材料、金屬二次加工、精密製造與自動化等關鍵技術，為機械產業提供從材料匹配、製程優化、試量產導入到產品驗證的一站式技術服務。另外執行長賴永祥在機械領域深耕許久，具備有效解決企業製程瓶頸的豐富經驗，更積極推動中心結合AI與數位科技，發展智慧製造、節能減碳及無人載具等應用技術，加速技術成果產業化，強化臺灣機械產業整體競爭力。

劉嘉茹進一步表示，此次活動交流，公會成員實地走訪精微實驗室、熱處理實驗室及鑄造工廠，深入了解金屬中心在高精度加工、材料性能強化及量產製程導入上的實務經驗。並透過現場交流，雙方就企業實際面臨的製程困境、設備升級與技術導入需求進行意見交換，為後續專案合作奠定基礎。

劉嘉茹強調，未來她與賴永祥承諾會以「產業需求導向」為研發核心，攜手機械公會及會員廠商，透過跨域整合服務等，協助企業提升產品附加價值，共同推動臺灣機械產業穩健升級與永續發展。

金屬中心董事長劉嘉茹 (右)與臺灣機械工業同業公會理事長莊大立互贈禮品。(金屬中心提供)