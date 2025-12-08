金屬中心獲國家人才發展獎肯定
▲金屬工業研究發展中心董事長劉嘉茹（右）代表接受行政院長卓榮泰（左）頒發「二○二五年國家人才發展獎︱機關（構）團體獎」殊榮。（圖：金屬中心提供）
「國家人才發展獎」為國內最具指標的人才發展榮耀，有人力資源界「奧斯卡」之稱。行政院長卓榮泰日前出席勞動部舉辦「二○二五年國家人才發展獎」頒獎典禮，並親自頒獎金屬工業研究發展中心榮獲「二○二五年國家人才發展獎︱機關（構）團體獎」殊榮，由金屬中心董事長劉嘉茹代表受獎，肯定金屬中心在產業人才培訓、職業安全衛生教育、訓練品質管理領域的長期投入與制度化成效。
金屬中心表示，該中心產業人力發展組長期投入產業人才培育、職能研究與訓練品質管理，並依據產業需求推動課程研發及培訓服務模式精進。
近年來，更是積極建構數位化學習環境，自主開發實習紀錄系統、術科測驗平台及線上模擬測驗工具，使學習過程更透明、客觀與可追溯，並透過數據分析強化課程設計與教學品質，提升整體訓練效能。
另在人才培訓品質方面，該組已連續獲得勞動部安全衛生教育訓練評鑑優等，並連續通過TTQS人才發展品質管理系統評核，服務品質等級逐步提升。
此外同步將PDDRO品質迴圈導入訓練體系，使課程開發、授課執行與品質改善形成一體化流程，並多次受邀於全國訓練實務觀摩會分享經驗，展現最佳實務效益。
在人力需求與產業接軌面向，該組與公協會及學研單位協作，建構產業職能地圖與課程體系，協助企業推動數位轉型、安全強化及永續相關能力提升。尤其面對產線國際化趨勢，也逐步強化多語言的學習支援與教材開發，協助外籍人力提升職場安全與技能適應力。
金屬中心劉嘉茹董事長表示，感謝升級處龔傳智組長帶領的人發組團隊長期以來對於人力發展與培育的努力與重視，此次獲獎是對中心在人才培育制度化、服務專業化及訓練品質提升的肯定。未來，金屬中心將持續深化數位化應用，強化跨域整合與產業鏈合作，並以「成為產業人力發展領域中最值得信賴的學習服務夥伴」為願景邁進，持續支持我國產業人才發展環境的精進與提升。
