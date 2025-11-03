金屬中心獲DNV認可 助產業鏈搶攻先機

【記者郭襄陽台北報導】金屬中心儲能電池檢測實驗室，於今(114)年正式成為國際知名的第三方獨立驗證機構 DNV認可實驗室（Acknowledged Laboratory）。此項國際級的認證可，標誌著該實驗室在儲能系統安全、性能與品質檢測能力上，已實質接軌國際頂尖標準，為台灣儲能產業鏈邁向全球市場提供了堅實的品質書。授證儀式於金屬中心傳統產業創新加值中心隆重舉行。由金屬中心董事長 劉嘉茹，以及DNV 能源系統事業部亞太區副總裁趙曉東共同見證，展現雙方強強聯手，提升台灣儲能國際競爭力的決心。



金屬中心董事長劉嘉茹表示：這次 DNV 對我們實驗室的認可，對金屬中心是意義重大的專業肯定。這不僅標誌著我們實驗室的技術能力已達國際頂尖水準，更是我們協助台灣儲能產業鏈快速取得國際通行證的關鍵一步，並感謝武威宏副執行長、智發處陳鍾賢代處長率領團隊，精進儲能產業技術發展。金屬中心未來將持續強化該實驗室的核心能量，助力國內業者在激烈的全球市場競爭中搶佔先機，共同為台灣的淨零轉型目標做出實質貢獻。



DNV 亞太區副總裁趙曉東則指出：「DNV 作為全球能源轉型領域的領導者，我們非常樂見金屬中心的實驗室能迅速達到我們嚴苛的認可標準。本次授證體現了台灣在儲能檢測領域的決心和能力。我們深信，該實驗室將能有效提升區域內的儲能安全與品質，為亞太區的綠色供應鏈帶來更可靠的產品與服務。」



在全球能源轉型加速的趨勢下，儲能系統的安全與可靠性是全球客戶最關注的議題。本次獲得 DNV 實驗室認可，證明了金屬中心具備優異的專業管理與營運能力，使實驗室能執行符合國際規範的高標準測試，從而能為國內儲能系統業者提供更高效、更具國際公信力的第三方檢測服務。後續能為台灣業者提供從電池模組、系統到電站等級，符合國際規範的嚴苛安全與性能驗證。另外該實驗室目前已是國內最大的儲能檢測設施，可提供國內大型電池儲能系統檢測服務，未來最大可以到達 MW 等級。中心將持續深化與 DNV 等國際驗證體系的合作，全面完善台灣儲能產業鏈的關鍵檢測環節，加速本土廠商在全球綠色能源市場中的競爭力。2025/11/03



圖說：金屬中心與DNV授證儀式(由左至右依序為車安中心曾鵬庭處長、金屬中心陳鍾賢代處長、金屬中心武威宏副執行長、標檢局謝翰璋副局長、金屬中心劉嘉茹董事長、DNV 亞太區副總裁趙曉東、DNV台灣區總經理張仁榮、中華電信孫明源副總經理、DNV業務經理莫英娥)2025/11/03







