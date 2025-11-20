金屬中心與中山大學攜手結盟 啟動南台灣學研創新引擎

金屬工業研究發展中心與國立中山大學19日正式簽署合作協議，宣示將在科技研發、人才培育與設備共享三大面向深化合作，攜手打造跨領域學研平台，為南台灣科研能量注入全新動能。雙方盼透過整合學界與法人資源，加速技術創新、擴大產業應用，進一步推動區域產業升級。

此次合作涵蓋人才合聘與交流、科技研發合作、訓練機制建立、研究基地與儀器設備共享等項目，未來也將在特定領域規劃合作研究中心或共同實驗室。合作重點聚焦材料科學、金屬加工、智慧製造等核心領域，期望以跨單位協作模式打造從基礎研究到成果落地的完整創新鏈結。

中山大學校長李志鵬表示，在智慧製造、先進材料與綠色科技加速發展的時代，學界與法人的合作已成創新關鍵。本次合作能將中山在基礎研究與前瞻科技的長才，與金屬中心在產業應用與技術整合的優勢緊密結合，為南部打造更完整的研發與人才培育環境。

金屬中心董事長劉嘉茹則指出，中心在材料研發、金屬加工與智慧製造累積深厚能量，與中山大學的研究實力高度互補。這次結盟將有效串連學術研究與產業應用，強化南部產業技術支持，也為國內工業創新注入新的推力。

雙方期望藉此合作共同建構具影響力的南部科技研發與人才培育平台，從基礎科學、技術研發到產業導入形成系統性鏈結，提升研發成果轉譯速度，創造更高產業附加價值，並為台灣科技發展與產業轉型貢獻更雄厚能量。

