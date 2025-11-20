金屬中心與中山大學簽署合作協議 深化科技研發與人才培育

財團法人金屬工業研究發展中心與國立中山大學正式簽署合作協議書，雙方將以推動科技研發、人才培育與設備共享為核心目標，攜手建構跨領域學研合作平台，促進技術研發、學術交流與產業升級。(見圖)

主辦單位今(廿)日說明，這次合作協議內容涵蓋人員合聘/交流、科技研究合作、人才訓練、研究場域及儀器設備共享，以及未來在特定領域設立合作研究中心或研究實驗室等方向；雙方在材料科學、金屬加工、智慧製造等領域深化研發能力，並以跨單位合作模式加速技術創新與成果轉譯，形塑大學與法人共同參與的研發生態系。

中山大學李志鵬校長表示，隨著智慧製造、先進材料與綠色科技快速發展，學校機構與法人單位合作已成推動科技創新的核心力量；透過這次合作，結合中山大學在基礎研究與前瞻科技領域能量，與金屬中心於產業應用技術、產業鏈整合優勢，強強合作打造更全面的研發與人才培育環境。

金屬中心劉嘉茹董事長指出，金屬中心多年累積材料研發、金屬加工與智慧製造等研發能量，可與中山大學在基礎研究、材料科學及工程技術領域互補；這次合作將有效整合學校人才與法人研發實力，建立從學術研究到技術落地的完整鏈結，為南部產業提供更強大的技術支持，也為台灣工業發展注入新的動能。

透過這次合作，雙方共同打造南台灣具影響力的科技研發與人才培育平台，將從基礎研究、技術研發、臨床驗證到產業導入進行系統性鏈結，加速研發成果轉譯，創造產業高附加價值，也為台灣的科技發展與產業升級做出更大的貢獻。