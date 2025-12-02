金屬中心與中科院締結合作 攜手推動國產無人機戰略技術

財團法人金屬工業研究發展中心（簡稱金屬中心）與國家中山科學研究院（中科院）2日正式簽署「無人機產業發展戰略技術合作備忘錄」，宣告台灣無人機產業在技術研發、系統整合與供應鏈布局上邁入新階段。雙方將整合研發能量，採軍民並進策略，全面推動國產無人機研製與應用，以強化國防自主並提升產業國際競爭力。

中科院長期擔任國內無人機國家隊核心技術研發者，具備從系統整合到測試驗證的深厚實力，已為國軍打造多款高國產化比例的無人飛行載具，並持續開發新一代機型。同時，中科院也積極攜手民間廠商，利用既有技術能量，協助快速生產商規無人機，支援國防需求。

廣告 廣告

金屬中心則在政府與產業之間扮演技術與產業推動樞紐角色，近年於經濟部支持下成立「航太科技產業發展處」，從材料、整機整合、模組供應鏈最佳化到應用服務，逐步建立完整的無人機產業推動能量。董事長劉嘉茹指出，金屬中心將透過系統性布局與跨域合作，協助台灣航太與無人機產業在國際市場占有一席之地。

金屬中心副執行長武威宏表示，此次合作象徵軍民技術能量「優勢互補」，未來雙方將以共同開發策略，引領研發成果走向全球市場，完善國內航太與無人機供應鏈生態。

雙方預計以此次MOU為起點，持續深化無人機技術布局，包括高可靠度、高整合性系統開發與產業化推動，目標打造具國際影響力的國產無人機產業典範。展望未來，合作將以「軍民並進、自主研發、技術落地、產業共榮」為核心，為國防自主與國家產業升級注入關鍵動能。

更多品觀點報導

衛生局攜手高市圖打造高齡友善閱讀新場域 引領長者樂活新日常

協志工商校地捐贈縣府 嘉義將打造文化教育園區與專業美術館

