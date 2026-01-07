金屬中心與長庚醫學科技 推動智慧醫療
【記者郭襄陽台北報導】為加速推動臺灣智慧醫療與創新醫材發展，財團法人金屬工業研究發展中心（以下簡稱金屬中心）於1月6日與長庚醫療財團法人、長庚醫學科技公司正式簽署合作備忘錄，期盼透過建立更緊密的合作機制，建立長期策略合作夥伴關係，攜手打造國內醫療科技創新價值鏈。簽署儀式於長庚國際會議中心舉辦，由長庚醫療財團法人王瑞慧董事長、長庚醫學科技公司楊麗珠董事長與金屬中心劉嘉茹董事長共同完成簽署，宣示三方合作正式啟動。
長庚醫療財團法人為國內規模最大之醫療體系之一，長期深耕臨床醫療、醫學研究與教學發展，旗下醫院涵蓋北中南多個院區，具備完整醫療量能與豐富臨床資料基礎。近年積極投入智慧醫療與精準醫療應用，並作為國內重要的臨床驗證與創新醫材應用場域。另外長庚醫學科技公司為長庚體系推動醫療科技研發與產業化的重要平台，專注於醫療器材、智慧醫療系統及臨床需求導向之技術商品化發展，並致力於創新醫療技術導入實際臨床應用，加速醫療科技成果轉譯。
金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心在經濟部支持下，長期深耕醫材研發、臨床整合與產業推動。同時也感謝王俊傑副執行長所帶領醫材團隊，推動中心擁有從產品設計、精密加工到系統整合的完整能量，也具備臨床前驗證與法規輔導等一條龍服務能力。且涵蓋範圍從高階植入醫材、數位醫材、手術導航與AI臨床應用等。透過此次合作不僅強化三方技術與臨床實務的結合，更將建構一條從研發、臨床驗證到產業化服務的加值通路，加速創新醫療技術的驗證、應用與後續產業化發展。
未來，三方機構將透過合作平台與定期交流機制，持續深化臨床端與產業端的協作，推動創新醫材研發、臨床驗證與產業化應用，共同為臺灣醫療科技產業注入新動能，推動醫療創新與產業升級，進一步增進整體社會福祉。2026/01/07
圖說：金屬中心劉嘉茹董事長(中)與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長(左)、長庚醫學科技公司楊麗珠董事長(右)簽署合作備忘錄。2026/01/06
