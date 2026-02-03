金屬中心與 UL Solutions 打造先進科技驗證能量
【記者郭襄陽台北報導】因應全球能源轉型與先進科技快速發展趨勢，金屬工業研究發展中心於 2 月 2 日與應用安全科學領域的全球專家 UL Solutions 正式簽署合作備忘錄，雙方將結合各自技術與國際驗證能量，計畫在先進儲能、氫能、電動車、無人機及資安等關鍵領域展開深度合作，共同推動台灣先進科技技術發展與產業升級。
UL Solutions 為全球最具公信力的安全科學與測試驗證機構之一，長期致力於產品安全、性能與永續驗證服務，服務網絡遍及全球百餘國家，其在能源、電動車、儲能、資安與先進科技領域專業能力獲得廣泛認可。UL Solutions 台灣總經理蔡英哲表示，此次合作象徵了台灣產業在安全和創新領域邁向實質的一步，我們計畫藉由擴大在技術諮詢、國際標準規範符合性評估以及專業訓練等面向的合作，為台灣企業提供更強而有力的技術支援，透過測試和認證，協助台灣企業在關鍵國際市場上脫穎而出。
金屬中心董事長劉嘉茹表示，與安全科學領域的全球專家 UL Solutions 攜手合作，是金屬中心推動先進科技發展的重要里程碑。透過此次結盟，中心將進一步強化先進儲能與高端科技領域的技術驗證能量，協助國內產業全面接軌國際標準，提升產品信賴度與市場競爭力。另外也同步感謝金屬中心賴永祥執行長、武威宏副執行長、陳鍾賢代處長、張慈芬組長及林聖哲副組長所帶領的智發處團隊，積極努力促成本次合作，未來將持續深化檢測技術與服務布局，成為台灣能源轉型與科技升級的重要後盾。
最後，此次合作備忘錄的簽署，不僅為台灣先進科技專業領域奠定重要發展基礎，也象徵台灣在國際技術合作與標準接軌上的關鍵進展。未來，雙方期待將在技術研發、檢測驗證及專業人才培育等面向持續深化合作，攜手推動綠色轉型與淨零碳排目標，為台灣科技產業的永續成長注入長遠動能。
2026/02/03
圖說：金屬中心劉嘉茹董事長與優力國際安全認證實驗蔡英哲總經理互贈琉璃。2026/02/03
