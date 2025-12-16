金屬中心進駐高醫大 強強聯手深化智慧醫療佈局

為加速台灣智慧醫療科技發展並因應高齡化社會需求，高雄醫學大學與金屬工業研究發展中心繼今年十月簽署合作備忘錄後，進一步深化實質合作；十二月十五日在高雄醫學大學舉行「智慧醫療產學合作平台」揭牌典禮，該平台的設立象徵金屬中心正式進駐高醫大，雙方將透過「醫、學、研、產」的資源整合，共同打造南台灣智慧醫療研發重鎮。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，高醫大與金屬中心甫於今年十月十三日在南科智慧生醫旗艦館簽署合作備忘錄（MOU），宣示共同推動創新醫療器材研發；為讓合作效益具體落地，雙方迅速促成「智慧醫療產學合作平台」的成立。該平台設於高醫大國際學術研究大樓二樓的「亞洲骨科產研訓練中心」，是金屬中心正式進駐的第一個據點，將作為技術整合與交流的核心樞紐。

廣告 廣告

未來平台將聚焦於「智慧醫療器材」、「健康照護科技」以及「生醫材料創新」等關鍵領域，透過金屬中心進駐校園，加速研發成果的實證落地與產業化應用，提升台灣在國際生醫產業的競爭力。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志表示，「智慧醫療產學合作平台」的成立，將作為雙方交流、資源整合與技術轉化的重要據點；讓科研成果更貼近臨床需求，加速創新技術的實際應用。這次合作將成為臨床需求與創新研發之間的重要橋樑，催生更多具影響力的成果。

高雄醫學大學校長余明隆指出，高醫大擁有完整的「醫、學、研」體系，有附設中和紀念醫院、附設高醫岡山醫院、市立小港醫院及市立旗津醫院等臨床機構，能提供創新構想在醫療現場的快速驗證；這次金屬中心的進駐，將能把學校的基礎研究與臨床優勢，結合金屬中心的產業推動經驗，建立從研發、臨床試驗到商品化的完整創新鏈。

金屬中心董事長劉嘉茹強調，金屬中心具備醫療器材軟硬體研發能量與法規輔導專業，能協助創新產品跨越門檻加速進入市場，透過該平台，雙方將充分結合高醫大在生命科學的深厚基礎，以及金屬中心在精密製造與系統整合的能量，共同推動南台灣成為智慧生醫產業的示範基地。