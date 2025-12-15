金屬中心進駐高醫大 打造智慧醫療研發重鎮

▲高雄醫學大學與金屬中心合作設立「智慧醫療產學合作平台」，共同打造南台灣智慧醫療研發重鎮。（圖／高醫大提供）

[NOWnews今日新聞] 為加速台灣智慧醫療科技發展並因應高齡化社會需求，高雄醫學大學與金屬中心繼10月簽署合作備忘錄後，今（15）日於高雄醫學大學舉行「智慧醫療產學合作平台」揭牌典禮，此平台的設立象徵金屬中心正式進駐高醫大，雙方將透過「醫、學、研、產」的資源整合，共同打造南台灣智慧醫療研發重鎮。

「智慧醫療產學合作平台」設於高醫大國際學術研究大樓二樓的「亞洲骨科產研訓練中心」，是金屬中心正式進駐的第一個據點，將作為技術整合與交流的核心樞紐。未來平台將聚焦於「智慧醫療器材」、「健康照護科技」以及「生醫材料創新」等關鍵領域。透過金屬中心進駐校園，加速研發成果的實證落地與產業化應用，提升台灣在國際生醫產業的競爭力。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志表示，「智慧醫療產學合作平台」的成立，將作為雙方交流、資源整合與技術轉化的重要據點。讓科研成果更貼近臨床需求，加速創新技術的實際應用。此次合作將成為臨床需求與創新研發之間的重要橋樑，催生更多具影響力的成果。

高雄醫學大學校長余明隆強調，高醫大擁有完整的「醫、學、研」體系，有附設中和紀念醫院、附設高醫岡山醫院、市立小港醫院及市立旗津醫院等臨床機構，能提供創新構想在醫療現場的快速驗證。此次金屬中心的進駐，將能把學校的基礎研究與臨床優勢，結合金屬中心的產業推動經驗，建立從研發、臨床試驗到商品化的完整創新鏈。

金屬中心董事長劉嘉茹指出，金屬中心具備醫療器材軟硬體研發能量與法規輔導專業，能協助創新產品跨越門檻加速進入市場。透過此平台，雙方將充分結合高醫大在生命科學的深厚基礎，以及金屬中心在精密製造與系統整合的能量，共同推動南台灣成為智慧生醫產業的示範基地。

