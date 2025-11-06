金屬中心 × 西門子歌美颯 ×高科大培育離岸風電新世代技師
【記者 王雯玲／高雄 報導】金屬中心於日前「台灣國際智慧能源週」舉辦「風起職航：西門子歌美颯風機技師實習分享會」，邀集合作夥伴西門子歌美颯再生能源公司及國立高雄科技大學共同參與。活動聚焦離岸風電運維人才的在地培育成果，三方代表與歷屆實習生現身分享，展現產學合作推動青年投入綠能產業的具體成效。本次分享會亦是「風場運維技師在地培育計畫」的重要里程碑。自合作啟動以來，金屬中心負責實習生的前置專業訓練，內容涵蓋 GWO 國際基本安全訓練、基礎技術三項、吊掛指揮及西門子歌美颯技術課程，協助學員在進入風場實習前即具備安全意識與專業技能，有效縮短學用落差，厚植離岸風電基層運維能量。
西門子歌美颯自兩年前與金屬中心及高雄科技大學啟動合作以來，已成功建立離岸風電技術人才的在地培育模式。首屆實習生轉正錄取率達 100%，展現計畫的成效。今年我們持續擴大規模，並已有學員正式加入海上運維團隊。透過結合理論課程與實務訓練的完整安排，協助學員在安全意識、技術能力與現場經驗上全面提升。我們將持續深化合作，培育更多具備國際水準的本地技師，為台灣離岸風電產業發展奠定長遠基礎。
高科大積極推動產學合作，近年與多家離岸風電業者攜手，共同培育綠能產業人才。透過產學攜手計畫，讓學生深入參與離岸風電實習與專案，實地體驗風場運作、設備維護與安全管理等專業技術，強化理論與實務結合，培養面向未來的綠能職場能力。學生普遍反映，實習經驗讓課堂知識更具實踐價值，也深化對綠能產業的認同與投入。業界亦肯定高科大學生的專業態度與學習熱忱，認為具備優秀的技術潛能與團隊合作能力。高科大將持續深化與離岸風電及再生能源產業的合作，擴大實習機會與課程深度，推動學用合一的綠能教育，培育具國際視野與永續思維的專業人才，為台灣能源轉型與產業發展注入動能。
金屬中心劉嘉茹董事長指出中心與西門子歌美颯及高科大的三方長期合作，成功建立離岸風電技術培訓與就業鏈結模式。同步也感謝金屬中心海洋科技產業創新服務處陳維德處長帶領團隊舉辦成果分享會，展現產學研合作在技術培訓與人才媒合上的具體成效。尤其本次成果分享會的兩位畢業實習生皆已順利通過西門子歌美颯正式甄選，成為風機技師。這不僅為青年投入綠能產業樹立典範，更象徵離岸風電人才在地化與永續發展邁入新的里程碑。建構台灣離岸風電完整的人才培育體系，從產業鏈需求出發，整合政府政策、學術能量與國際企業資源，打造兼具國際標準與本地特色的訓練模式。此次與西門子歌美颯及高科大的合作，不僅成功建立技術訓練與就業媒合的雙軌機制，更為青年進入綠能產業提供明確的成長路徑。未來，中心將持續攜手產學夥伴，深化人才培訓能量與國際接軌合作，協助台灣建立永續、自主的風電人力供應鏈，為我國能源轉型與淨零目標奠定堅實基礎。（圖／記者王雯玲翻攝）
