金屬中心AI引導互動式語言治療系統 榮獲 R&D100 Awards 雙料大獎

全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)每年從全球知名產學研單位中挑選最優秀的100 項革命性技術，至今已評選出數千件能改變世界與造福未來的優秀發明。今(2025)年金屬中心在經濟部技術司的支持下，以「AI引導互動式語言治療系統」(AI-Guided Interactive Speech-Language Therapy System)獲得Software/Services類別及corporate social responsibility類別雙料大獎，與國家能源技術實驗室、麻省理工(MIT)林肯實驗室、耶魯大學等國際知名研發機構並列，代表中心研發與創新能量深獲世界肯定，奠定台灣產業科技國際地位與形象。

↑圖說：「AI 引導互動式語言治療系統」結合遊戲化治療教案、生成式AI引導技術與課後語言能力評量，帶來個人化、持續性且臨床導向的新未來。（圖片來源：金屬中心網站）

台灣約有2,200位語言治療師，無法照顧數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，容易錯失語言能力改善黃金期。現有產品著重於輔助個案發聲或語音清晰化，無法實際改善兒童口語表達及語言理解能力。「AI 引導互動式語言治療系統」結合遊戲化治療教案、生成式AI引導技術與課後語言能力評量，帶來個人化、持續性且臨床導向的新未來。遊戲化治療教案是將臨床常用仿說、圖卡、繪本、對話教材融入闖關遊戲，對應命名、構句、理解、回應等語言治療目標，讓兒童在合適課程中逐步地學習。生成式AI可即時判斷兒童回應語義，再依據上下文動態生成模仿、示範、擴展、延伸等治療手法，精準引導兒童完成正確且完整表達，成為居家密集訓練關鍵。每次訓練後，系統會自動啟動課後語言能力評量，以20項語意、語法、語用等客觀指標量化兒童表現，讓語言治療師與家長能客觀地精準掌握訓練成效與進展。

金屬中心劉嘉茹董事長欣慰與感謝醫材處蘇子可處長率領潘柏瑋、鄭博閎、曾培榮 等工程師團隊，與高師大、長佑、弘光科大、北護、亞洲大學及馬偕醫院等6個學醫單位合作，為社會公益技術貢獻心力，努力投入研發。今年再次榮獲R&D 100 Awards大獎，更一舉獲得社會責任貢獻獎<銀牌>肯定，大大激勵技術團隊的使命感，就像團隊研發這項技術時期許:「我們將成為星星飛往溝通軌道的吸引力」。期盼以數位工具翻轉語言治療模式，成為孩子語言學習路上的堅實羽翼。

