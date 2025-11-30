金屬外交炸裂芬蘭！林佳龍：​當文化成外交語言，台灣故事就能傳得更遠

記者李鴻典／台北報導

文化總會27日在赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，閃靈、血肉果汁機、恆月三途3組台灣金屬樂團展現超水準演出，全場爆滿樂迷勢熱烈回應。外交部長林佳龍說，當文化成為外交語言，台灣的故事就能傳得更遠，讓世界認識台灣！

林佳龍說，當文化成為外交語言，台灣的故事就能傳得更遠，讓世界認識台灣！（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍近日在臉書發文寫下，台灣攜手芬蘭完成最ROCK的文化外交！他說，在感恩節的零下氣溫中，台灣與芬蘭用最熱血的金屬搖滾樂劃破赫爾辛基的夜空，完成首場以搖滾為主軸的文化外交旅程。台芬兩國雖相距8000公里，但音樂讓我們緊緊相連。這場「2025歐洲台灣文化年」的壓軸活動「F:F:F – Formosa:Finland:Fest.」音樂節，由我國駐芬蘭代表處與中華文化總會共同舉辦，讓北歐看見台灣豐富的文化內涵。

​林佳龍說，他收到駐芬蘭大使林昶佐 Freddy傳來的現場畫面，不管是音樂演出，還是台灣的珍奶、牛肉麵和鹽酥雞，都讓他充分感受到現場熱絡的氣氛！金曲樂團血肉果汁機，以台灣宮廟街景影像為背景，用炸裂嘶吼的樂聲，演唱多首歌曲震撼全場，恆月三途則以熱力爆發的嗓音唱出台灣歷史，一位芬蘭樂迷甚至在聽歌時即興素描，將作品送給樂團，成為最動人的交流時刻。

​林佳龍也說，大家還記得他曾提到台灣在歐洲有「北搖滾、南古典」的最強文化外交組合嗎？這次，林昶佐大使不僅是主辦單位，還率領許久未合體的閃靈樂團登台，邀請芬蘭國民樂團Korpiklaani與知名小提琴家OlliVänskä 一起合作演出，拉近台芬兩國距離。

​林佳龍進一步表示，現在台灣與歐洲的關係，正在最好的起點上展開。從我上任以來四度訪歐、走進9個國家，再到蕭美琴副總統、蔡英文前總統先後受邀赴歐演說，這些成果的背後，「文化」扮演著關鍵角色。

​林佳龍說，今年，他與文化部長李遠共同推動「2025 歐洲台灣文化年」，透過藝術展演讓台灣文化在26個歐洲國家遍地開花。我們相信，台灣文化是走向世界的重要橋梁。所以他也積極促成金管會將企業支持文化展演納入ESG評鑑指標，這也是他就任外交部長後提出「總合外交」，整合跨部會資源的具體行動。

​林佳龍並表示，他要特別感謝文化總會、星宇航空，以及所有參與台芬音樂節的團隊與工作人員。在北歐的冰雪國度，我們用重金屬音樂播下台灣文化的種子，用台灣美食留下美好味覺記憶。​當文化成為外交語言，台灣的故事就能傳得更遠，讓世界認識台灣！

