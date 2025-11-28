金屬外交！林昶佐芬蘭開唱 閃靈、血肉果汁機炸裂F:F:F音樂節
記者陳思妤／台北報導
響應「2025 歐洲台灣文化年」，外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節（下稱 F:F:F音樂節）昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，駐芬蘭大使林昶佐也帶著閃靈一起登台，還和當地知名小提琴手Olli Vänskä攜手合作，搭起台芬友誼橋梁，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。還有血肉果汁機、恆月三途，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采絕倫的演出。
「F:F:F音樂節」是台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，當天下午先以記者會形式，讓當地媒體有機會跟台灣音樂人相見歡。文化總會秘書長李厚慶表示，台灣與芬蘭有很多相似之處，在芬蘭有一個非常重要的詞「Sisu」，它象徵在困難面前仍然勇往直前、不放棄的力量；在台灣，我們也有一個很接近的詞「韌性」，這是台灣面對困難的態度，「Sisu與韌性，讓我們即使相隔八千公里，仍然能理解彼此。」
駐芬蘭大使林昶佐也現身記者會表示，非常榮幸能跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬兩國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。
記者會現場將濃厚「台式精神」發揮極致，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用多位熟悉音樂人作品，包含阿爆、李英宏、舞炯恩等，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲。台灣隊廚師索艾克則準備多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾，他說，「要跟新朋友介紹台灣，從美食開始最快速！這次特別準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等台灣的日常味道，希望能激起不同味蕾火花。」現場芬蘭朋友品嚐後都讚不絕口，讓冷冽的北歐陸地注入一股「台式暖流」。
晚間重頭戲F:F:F音樂節，由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪去大眾熟悉的諮商心理師角色，化身民謠金屬樂團主唱，以淒美聲線敘述台灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品，獲得台下熱烈掌聲。恆月三途表示，「很高興這次能夠來到芬蘭演出，讓北歐的朋友聽一聽，在地球的另一端有一群人把金屬樂玩成不同的樣貌。」
恆月三途演出造型由台灣設計師品牌INF打造，服飾上的各種台式品牌印花，也讓現場僑胞感到備感親切。演出結束前，台下的芬蘭樂迷還即時送上演出時的素描畫像，讓樂團驚喜不已，直呼，「太感人了！芬蘭人看似冷靜但太熱情了啊！」
每次登台都能轟炸現場的血肉果汁機，即便來到高緯度國家，依舊展現他們強勁台式金屬能量。頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，隨著負責舞台視訊美術設計的 VJ紀昀，以大量台灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，更讓整場演出台味到底。
血肉果汁機獻唱〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，並藉由〈虎爺〉向芬蘭觀眾介紹台灣的特殊文化。團員分享，「這次把最台灣味的歌單帶過來給北歐的朋友，讓他們就算沒有到過台灣，也可以感受到台灣的街道風景。」血肉果汁機身穿由塗鴉插畫家布雷克設計，佈滿台中街頭霓虹招牌的「賽博台客」服飾，傳達台灣豐富多樣的文化故事。
許久未合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會，恰巧又是在過去熟悉的國家，讓團員感到特別有意義，團長Doris說，距離上次在芬蘭演出已經是12、13年前，對於這裡的回憶都是去唱片公司開會和很冷的北歐街景，「這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」除了準備一系列經典作品，閃靈更以英文版方式演繹，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，帶給台下觀眾十足驚喜。難得回歸舞台，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉兩首歌曲，展現台芬之間深厚情誼，為活動掀起最大高潮。
除了三組台灣樂團展現不同風貌金屬之聲，地主芬蘭也祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，為活動帶來北歐本格金屬樂風。Lost Society主唱Samy Elbanna說，雖然和現場的台灣朋友都是第一次見面，但感覺卻很熟悉，像在家一樣，期待未來有更多兩國交流的機會。Korpiklaani邀請林昶佐大使上台合唱經典名曲〈Vodka〉，在台芬同歡中結束本次活動演出，文總也準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」和現場民眾分享，展現台灣的設計力，以及面對各種處境都能應變的韌性。
外交部長林佳龍表示，音樂跨越語言，「2025歐洲台灣文化年」透過音樂與歐洲共鳴，已於26個歐洲國家陸續舉辦超過70場台灣藝文活動，這次在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，播下第一顆「台灣文化的北歐種子」，期盼這顆種子隨著音樂之風，在歐洲大陸落地生根，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。
