金屬市場史詩級屠殺 彭博揭罪魁禍首是中國

財經中心／綜合報導

全球金屬市場於上週五（30日）爆發史詩級崩盤。受美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席影響，美元強勢反彈，導致原本由中國投機熱錢推升的黃金、白銀及銅價瞬間跳水。白銀單日狂瀉26%，黃金亦重挫9%，創下十多年來最大跌幅。交易員形容此為「生涯最瘋狂行情」，市場泡沫破裂後的走勢將視中國資金動向而定。

根據《彭博》報導，這波貴金屬市場的劇烈震盪始於週五（30日）。白銀價格在單日內暴跌26%，寫下歷史最大跌幅紀錄；黃金價格同步下挫9%，為十餘年來最慘烈的單日表現。銅價雖一度飆升至每噸1萬4500美元以上，隨即遭遇劇烈賣壓回落，令全球交易員措手不及。精煉商Heraeus Precious Metals交易主管斯佩澤爾（Dominik Sperzel）驚魂未定地表示，這是他職業生涯中見過「最瘋狂的行情」，黃金本應是穩定的避險象徵，但近期的走勢卻完全背道而馳。

這場市場風暴的引爆點，源於美國總統川普宣布將提名聯準會前理事華許擔任下一任主席。此一人事消息迅速推升美元匯率，直接重擊以美元計價的大宗商品市場。事實上，早在崩盤前，市場分析師便已警告金屬價格嚴重脫離基本面。MKS PAMP SA金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）指出，市場呈現「拋物線式」的非理性上漲，2026年1月註定成為貴金屬史上波動最劇烈的一個月。

追溯這波漲勢的根源，主要動力來自中國投資者。過去數週，從散戶到大型股票基金瘋狂湧入大宗商品市場，將金價推升至每盎司5595美元、白銀突破121美元的天價。這種由熱錢堆疊出的榮景，讓人聯想起1979年至1980年的歷史性波動。然而，隨著川普於上週二（27日）發表美元表現良好的言論，市場情緒開始轉向。週四（29日）晚間，隨著美國市場開盤美元走強，黃金在10分鐘內閃崩超過200美元，隨後傳出的華許提名案更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

在亞洲早盤時段，原本習慣推高價格的中國投資人選擇獲利了結，導致賣壓如滾雪球般擴大。橋水基金（Bridgewater Associates）前大宗商品主管坎貝爾（Alexander Campbell）直言：「中國把東西賣了，現在市場正在承受後果。」這波由投機資金堆砌出的泡沫破裂後，未來的價格走勢，恐怕仍將取決於中國市場的下一步動作。

