金屬機電業衝擊最大！全國減班休息人數增至8456人

勞動部。（圖／本報系資料照）

勞動部今（17日）公布最新無薪假統計，全台共有435家事業單位、8456名勞工實施減班休息，事業單位數較11月3日的上一期減少20家，但實施人數仍微幅增加125人。勞工多集中於金屬機電等製造業。

據《壹蘋新聞網》報導，勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱表示，本期新增的多為中小型製造業，共353家，其中金屬機電產業占比最高，達283家、6029名勞工受到影響。

她補充，自4月至1月，因美國關稅影響而實施減班休息的事業單位累計353家、涉及7530名勞工，相較上期分別減少17家與45人；另有72家企業因期滿或提前結束減班，共1137名勞工已恢復原工時。

廣告 廣告

至於外界關注美國關稅帶來的產業衝擊是否已經趨緩，李怡萱回應，目前仍需持續觀察，勞動部亦將持續監測情況並提供相關就業安定與協助措施。

勞動部指出，在通報實施減班休息的435家企業中，有71%（308家）屬於僱用安定措施產業，約78.1%（6607名）勞工可申請薪資差額補貼。若雇主在減班期間仍支付不低於基本工資，政府將補助約7成薪資差額，以降低勞工的經濟負擔。

對於不適用相關補貼產業的勞工，勞動部則提醒，仍可利用減班期間參加部屬職訓課程，每小時可領取190元訓練津貼，單月最高可達1萬7210元，以協助提升技能並補充收入。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方