金山交通系統 下周起可刷卡付費
自下周起，舊金山Muni、加州火車(Caltrain)與其他交通系統乘客，可透過在票券處以簽帳卡或信用卡支付車費，或從智慧型手機錢包付款。
「舊金山紀事報」報導，Clipper新一代「非接觸式」(contactless)支付系統，標誌區域交通現代化進入新階段，最終實現雲端支付。遊客與訪客將不再需要在自動售票機前摸索、購買那些在返回自己國家後、無使用價值的藍色塑膠卡片，當地居民也將少一張需擔心的車票卡片，通勤者將擁有豐富的支付選擇，包括信用卡、借計卡、Clipper應用程式、Apple Pay或Google Pay、Clipper卡片等。
乘客將可節省時間。「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)發言人古德溫(John Goodwin)表示，任何經由網站向Clipper帳戶充值者，都可立即使用，無須等待一天。
民眾還可自主設定Clipper帳戶的自動充值時間，並決定充值金額。家庭可透過應用程式連結多個已註冊的帳戶。孩童與老年人可在現在申請折扣、無需像過去須通過郵寄或親自前往自助服務站。除此之外，灣區交通政策制定人士還提供在兩小時內、從一家交通機構轉乘到另一家交通機構的乘客，提供最高2.85美元折扣。
「加州火車」發言人利柏曼(Dan Lieberman)稱許這項方便的無接觸支付方式，通勤者更有理由選擇乘坐火車系統，而不用忍受101號公路的塞車。
Clipper技術人員針對新「一刷即可乘車」(tap-and-ride)功能，提出注意事項，這項功能可能須8-12周才能正式全面推出。乘客須在Clipper網站或應用程式升級帳戶，才能使用這些新服務。並建議所有乘客，在刷卡前，從錢包取出用於支付車費的銀行卡，有助於防止卡片衝突，票箱機器可能因為偵測到多種類型卡片、導致混淆。
在舊金山灣區乘客仍在使用紙本車票時，倫敦與紐約的公共交通乘客已經開始使用非接觸式支付。如今，經過數月的討論與實際測試，矽谷的大眾運輸系統也正追上新式便民的支付服務。
更多世界日報報導
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
免費TK反成高收入家庭紅利 越富越搶讀、越窮越缺席
其他人也在看
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
V8油電、650ps、鋁合金車架，Toyota Gazoo Racing發表GR GT
Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT，以駕駛者至上理念開發的GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達系統，能提供650ps強悍動力，鋁合金車架和低重心配置，更進一步打造出人車合一操駕感受。Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT原型車，以駕者致上為理念、專為街道而生的賽車GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達，進而帶來650ps/86.7kgm最大動力輸出，在此性能推動下GR GT有著320km/h極速表現。 為能徹底發揮GR GT性能實力，車身方面採用鋁合金車架搭配引擎蓋、車頂等部位碳纖維，因此在4,820mm×2,000mm×1,195mm車身尺碼下，車重也控制在1,750公斤，同時盡可能的低重心配置和空氣力學設計，都為讓GR GT無論賽道或是高速都有著絕佳表現。 GR GT即便追求性能，但在座艙方面數位儀表、中控螢幕、皮質跑車座椅也兼顧道路日常實用舒適性。此次展出GR GT為原型車，在此之後會不斷測試改善，預計2027年會正式發表。 四出排氣管充分顯示出GR GT的性能。GR GT車身尺碼為4,820mm×Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
【專題企劃】 百家爭鳴 萬中選一 2026中型SUV點將錄（下篇）
值此歲末年終之際，我們也替讀者們搶先整理出2026年國內市場一般品牌中型SUV購車清單，其中包括許多人期待的大改款Toyota RAV4與Mazda CX-5、日前舉辦媒體預賞會的全新Ford Territory、跟上最新家族設計風格的小改款Sportage、有望追加e:HEV油電動力的Honda CR-V，以及尺碼稍大但提供5+2七人座能力的Peugeot 5008和Skoda Kodiaq等，讓有意入主此級距的消費者能夠充分掌握最新市場趨勢，並從中選擇出最適合自己的最佳座駕！車訊網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂
Toyota Gazoo Racing如期端出今年最震撼的作品，全新GR GT原型車。這輛強調以駕者致上的純種跑車，一口氣塞入4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps、扭力86.7kgm，極速更達320km/h，完全是奔著賽道級規格而來。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
賓士越野硬漢 G-Class 新成員首度現身！經典回歸享受上空駕馭魅力
賓士（Mercedes-Benz）宣布新款 G-Class Cabriolet 敞篷越野休旅已經在奧地利完成首次道路測試，並針對收集到的數據進行分析，之後將前進瑞典繼續進行更為嚴苛的冬季測試，確保新款 G-Class Cabriolet 不論在何種環境之下，皆能提供無與倫比的敞篷駕馭魅力。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Civic Type-R FL5氣壓姿態改造 「動」、「靜」皆宜！
對於喜愛JDM日系性能車的車迷朋友來說，Honda Civic Type-R FL5是相當耀眼的存在，他除了能對抗歐系鋼砲大軍外，身負Civic Type-R的血統，也是一部非常具有駕駛樂趣的車款，同時只要適度改裝，也能成為展現姿態風格的好車，就像這部換上氣壓避震器的作品一樣，要動要靜都可以！車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
HONDA Prelude上戰場！ 推出全新Prelude GT賽道版
一個月前，HONDA才推出全新升級的Prelude，本周HONDA就發表了Prelude賽車版本Prelude-GT，預計將於明年投入比賽，成為HONDA在日本超級GT系列賽頂級GT500級別賽事中新的挑戰者。它的外觀或許與新款Prelude相似，但內在卻截然不同。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南鐵地下化主結構完成 115年底啟用台南地下車站
（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府交通局今天表示，長度8.23公里的台南市鐵路地下化隧道主結構全線完成，預估明年12月軌道切換至地下通車，並啟用台南地下車站。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠
愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
致敬傳奇飄移車手 670匹馬力的Subaru BRAT復古狂想
儘管賽車傳奇Ken Block已逝世近三年，但他的極限駕駛精神與Gymkhana系列影片仍持續以輪胎煙霧的形式燃燒。在最新一集的Hoonigan製作系列中，拉力賽車手Travis Pastrana再度回歸，然而這次他駕駛的座駕令人意想不到，一輛經過重度改裝，重新詮釋的Subaru BRAT。這款車由Vermont SportsCar團隊精心打造，將這輛經典的皮卡車變身為隨時能征服澳洲內陸的野獸，準備在最新Gymkhana影片《Aussie Shred》中，以前所未有的姿態挑戰澳洲的獨特地形。最新的Gymkhana系列影片在澳洲登場，採用的是一輛Subaru的爆改車款。這輛專為特技駕駛打造的BRAT擁有令人驚艷的性能數據。其核心是一具2.0升渦輪增壓四缸引擎，經過極致調校後，能夠爆發出驚人的670匹馬力與94公斤米的扭力。更令人振奮的是，這顆引擎的紅線轉速高達9,500 rpm，聲浪更是前幾部Gymkhana影片中所有車款前所未有的狂野。強大的動力輸出將BRAT變成一頭絕對的性能猛獸，為Pastrana在極限操駕中提供了無窮的動力。 如同Pastrana之前駕駛的Subaru GL WaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SUV汽車在歐洲越來越多，但並非所有人都樂見其成
在英國和整個歐洲，汽車變得越來越長、越來越寬、越來越重。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 3
新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔
社會中心／綜合報導毒駕自撞路邊車輛，又和對向車輛發生碰撞，一共波及六部汽機車和一輛自行車！這是發生在新北市中和忠孝街，昨晚九點左右，撞到一部轎車和四輛機車後，非但沒停車，還逆向行駛，再衝到對向撞白色轎車。闖禍後還想落跑，白色轎車車主不顧車頭被撞凹，當街倒車攔車，才阻止他持續肇事。白色轎車不顧自己車頭被撞凹，馬路上倒車行駛，就是為了攔阻撞他的黑色轎車，對方肇禍還想落跑，只是過程不慎撞上單車，就怕二度撞擊，路人合力拉開騎士，黑色轎車因為有白車當街擋車，才沒有繼續肇禍下去。警方vs.詹姓肇禍駕駛「現在將你逮捕喔，往後走還要往後走，你包包先幫我拿下來好不好。」白車遭毒駕黑車逆向撞上 車頭嚴重凹陷當街倒車阻攔肇逃駕駛（圖／民視新聞）黑色轎車駕駛下車後，一臉恍惚，似乎還搞不清狀況，新北市中和華新街，發生重大車禍，黑車駕駛詹姓男子，肇逃還想落跑，當街被攔，被撞的白車車頭幾乎全毀，肇禍的黑車車頭，也呈現扭曲變形，男子涉嫌毒駕，一路從中和忠孝街，就開始沿路肇禍。南勢所所長許勝凱表示「本轄華新街一帶，發生毒駕追撞多輛車案件，員警到場後立即管制現場，並對肇事男子實施唾液快篩，結果呈現陽性。」黑車先在中和忠孝街擦撞路邊五輛汽機車又在華新街逆向撞白車 駕駛唾篩呈陽性反應（圖／民視新聞）5日晚間九點左右，黑色轎車先是在忠孝街，擦撞路邊停放車輛，一共一部轎車四部機車，非但沒停車，一路來到華新街，逆向行駛撞上對向白色轎車，眼見肇禍不停，白車倒車攔阻，而肇禍的45歲詹姓駕駛，除了被查獲一枚喪屍煙彈一支針筒，經過唾液篩檢也呈現陽性反應，涉嫌毒駕。南勢所所長許勝凱表示「警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，及刑法公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。」毒駕的詹姓男子，車禍過程右手骨折，挨撞的廖姓駕駛以及單車騎士，則是受到擦挫傷，毒駕上路，這下不但持毒和涉及過失傷害被逮，後續還得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔 更多民視新聞報導宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影/國1豐原段凌晨4車追撞1死9傷 33歲男載客送機斷頸亡
國道1號南下171公里處、台中豐原路段，今（4）日凌晨1時許發生嚴重連環車禍，傷亡慘重，一名33歲彭姓駕駛頸部斷裂，送醫搶救，仍回身乏術，另外9人送醫，事故現場車體零件、貨物散落，一度占用全線車道，後方車潮綿延數公里，場面怵目驚心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
Audi quattro Cup World Final 台灣代表隊伍榮獲車主盃總決賽亞軍
受車主熱烈響應的2025 Audi quattro Cup 車主盃世界總決賽再度登場，今年共有19 個國家代表隊伍參與，自11月22至24日於阿曼首都馬斯開特 (Muscat) 舉行，於融合海濱強風且具挑戰地形的Al Mouj Golf 高爾夫球場展開激烈競爭。日前傳來捷報，在全球菁英高手切磋角逐下，台灣代表隊展露高水準實力，憑藉絕佳球技與默契，一舉奪得亞軍殊榮，締造台灣參賽歷史佳績。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13