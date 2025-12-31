金山元旦街頭派對雨天照樣辦 估將吸引2萬人

舊金山迎接新年的方式向來以較為寧靜，不少市民選擇清晨下海迎新、漫步金門公園，或前往聯合廣場欣賞節慶燈飾。不過，今年市中心將改以熱鬧形式迎接2026年。

舊金山市府與主辦單位宣布，將於1月1日（周四）下午5時至晚間10時，在市中心第二街（Second Street）市場街至Howard Street路段，舉辦首場免費的元旦街頭派對，無論晴天還是雨天均照常舉行，預計吸引超過2萬人參與。

明年元旦正逢周四，此次活動名為Downtown First Thursdays（市中心周四夜）的元旦特別版。該活動自2024年推出以來，透過每月街區派對形式，吸引民眾回流市中心，帶動商業消費與夜間人潮。

廣告 廣告

活動由Into the Streets與Civic Joy Fund共同策畫，並獲舊金山市中心發展公司（San Francisco Downtown Development Corp.）支持，主要贊助者包括企業家拉森（Chris Larsen）、費雪家族成員鮑勃與蘭迪費雪（Bob and Randi Fisher），以及Salesforce公司。

主辦單位表示，本次活動結合音樂節與社區聚會元素。Howard Street舞台將於下午5時至7時舉辦Happy Hour，提供飲品優惠；晚間7時至9時則由Jazz Mafia接管演出，登台藝人包括Martin Luther McCoy、Tiffany Austin、Deuce Eclipse及Otis McDonald。

現場另安排多項活動，包括搖擺舞教學、Lavay Smith & Her Red Hot Skillet Lickers現場演唱、設計師Mario B. 快閃時裝秀、「冬季穿搭狗狗選美」活動，以及集結多家在地餐飲與零售品牌的市集。

Into the Streets創辦人伯恩鮑姆（Katy Birnbaum）表示，市中心周四夜自2024年5月啟動以來，已累計吸引超過30萬人次參與，並為市中心商家及在地小型業者帶來約2800萬美元的經濟效益。

她指出，該活動最初是一項嘗試，希望透過創造讓民眾交流、慶祝城市的公共空間，重新活絡市中心。隨著活動持續舉辦，已逐步成為推動市區復甦的重要力量。

更多世界日報報導

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元