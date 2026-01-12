金山工人維修涵洞命危 老闆「跳下救人」也昏厥緊急送醫保命

新北市金山區12日發生工安意外，導致2人失去生命跡象，所幸經救治後保住一命。（圖／翻攝畫面）

新北市金山區12日下午發生嚴重工安意外，44歲中姓男子在清水里涵洞進行維修作業時，疑似吸入濃度過高的「硫化氫」毒氣而失去生命跡象，53歲周姓工程行老闆見狀跳下救援，但也失去意識，2人更一度沒有生命跡象，所幸經救治後撿回一命，確切事故原因則仍須釐清。

據了解，周男12日上午9時許，帶著鍾男和45歲楊姓工人前往該處排水涵洞維修，鍾男下午時卻突然身體不適，隨即癱軟倒地．周男見狀心急如焚，一時間未配戴防護面具便衝下涵洞試圖救出員工，同樣因有毒氣體而失去意識，楊男見狀連忙撥打119 報案求援。

廣告 廣告

新北市消防局下午1時37分接獲報案，立即出動大批人車趕赴現場。由於涵洞空間狹小且殘留不明毒氣，救難人員先進行強制通風，並穿戴防護設備深入洞內，將兩人救出。

2人獲救時皆已無呼吸心跳，救護人員現場立即實施 CPR 搶救，並分別送往台大醫院金山分院及基隆長庚醫院。經過醫療團隊與死神搶人，兩人目前均已恢復生命跡象。

消防單位初步研判，疑似2人在密閉空間內積聚大量硫化氫氣體，這才會中毒昏迷，目前現場已拉起封鎖線，確切事故原因和相關肇責則仍待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查