金山工安意外！2工人涵洞施工疑吸入硫化氫 1命危1昏厥

新北市金山區傳出排水涵洞施工意外！一名鐘姓維修工人前往金山區清水地區進行排水涵洞維修作業時，卻疑似吸入大量硫化氫突然出現身體不適症狀，周姓老闆見狀進入洞內施救也同樣昏厥，一旁楊姓工人員見狀連忙報警，而警、消獲報到場，將2人救出時，發現鐘姓工人已無生命跡象，周姓老闆則意識不清，目前均已被送往醫院搶救，確切事發經過仍待釐清。

據了解，這起工安意外發生在今天（12日）下午1時許，53歲周姓老闆帶著44歲鐘姓員工、45歲楊姓員工前往金山區清水地區進行排水涵洞維修作業，未料，鐘男施工到一半卻突然身體不適，周姓老闆見狀立刻進入涵洞救援，卻也突然昏厥在內，楊男見狀連忙撥打電話報警。

新北市消防局獲報到場，將2人救出時，發現周姓老闆意識不清，目前已送往基隆長庚醫院救治，至於鐘姓工人則是失去生命跡象，被送往金山台大醫院搶救，確切事發經過，仍待相關單位進一步追查釐清。

事發現場。（圖／翻攝畫面）

