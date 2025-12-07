金山市長專欄／舊金山節慶點燈 觀光熱度活力再現

各位「世界日報」的讀者們，祝大家周末愉快。

隨著節日臨近，舊金山開始充滿了聖誕氣氛，我很榮幸能作為市長在舊金山的不同社區點亮節日燈飾和聖誕樹，從聯合廣場、市府廣場到金門公園的約翰叔叔聖誕樹、渡輪大樓Let's Glow, San Francisco燈光秀，舊金山的每個角落都已經準備好為大家提供美好的節日體驗。

在聯合廣場商圈，愈來愈多的空置店面都被租出，一掃以前空蕩蕩的蕭條之感，包括畫廊、書店、沉浸式藝術體驗及活動中心。而酒店業也在節日期間提供酒店入住優惠，希望能吸引各地居民能來到舊金山吃喝玩樂，感受節日氣氛。

旅遊業是舊金山最重要的經濟支柱之一。周五我在市府會議室與中國商貿團進行了簡單的會晤。這次訪問團由中國國際促進貿易委員會會長任鴻斌率領，有超過20多家來自中國不同產業的公司高層參加來到灣區不同城市訪問。他們先是肯定了舊金山乾淨的街道，我也希望他們能把舊金山美好的印象宣傳出去，吸引更多中國遊客來觀光。而代表團之一的泡泡瑪特之前也在聯合廣場開設了旗艦店，帶動了不少人流。

上期我和各位讀者分享了節假日期間聯合廣場商圈會加派警力。這期我想和大家分享本周正式啟用的舊金山警察局即時調查中心。

即時調查中心之前獲得了私人捐贈，新中心經過了線路網路升級，本周終於正式啟用。中心內配備了無人機及自動車牌識別系統等，自啟用以來，這些科技已經協助警方執行超過800次拘捕行動，提高了辦案的效率。

就在本周，我任命了現任副警察局局長劉力一成為下一任的舊金山警察局局長。劉力一預備局長將在12月22日正式就職，臨時警察局局長葉培恩將會繼續服務警局擔任資深顧問直至2026年年底，協助警局最高領導層平穩交接。

正如我周四時說的，這標誌著舊金山警察局及舊金山邁入一個新時代。劉力一由舊金山塑造，他在街頭贏得了自己的勳章以及全市不同社區的信任。他了解這個城市；他了解這個部門；他了解我們服務的社區。

從我上任的第一天開始，我一直強調我對公共安全的重視，並且不會鬆懈我對公共安全的工作。無論我對舊金山的發展樹立了多麼宏大的目標，所有的發展都是植根於我們所有人，無論是居民、遊客還是小商業主，無論他們在城市哪個社區都感到安全。有賴於舊金山警察局的所有成員以及公共安全夥伴，我們的治安有了顯著的改善。我相信劉力一預備局長會繼續保持這個承諾，以對舊金山高度的責任感繼續帶領這個部門。

