金山怪男「持雙刀隨機傷人」！吸毒爆橫紋肌溶解送醫 曾自稱「猛男界RAIN」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

新北市金山區昨（11）日晚間發生一起隨機持刀攻擊事件。一名44歲翁姓男子在環金路與中正路口，手持短刀與鐮刀咆嘯、攔車作勢攻擊，現場一度混亂。警方獲報後迅速到場壓制逮捕，所幸未造成無辜民眾傷亡。

新北市金山區一名44歲翁姓男子昨日晚間持刀隨機攻擊（圖／翻攝Threads＠karrennhu）

警方指出，翁男當晚約7時駕駛皮卡停在路口超商前，下車揮舞刀械，嚇得駕駛與路人四散逃離。警方派出快打部隊到場時，翁男又跳回車內倒車衝撞巡邏車，員警鳴槍一發示警後展開追捕，最終於萬里區台二線、頂社路口將人制伏。

後續檢驗發現，翁男對「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）呈陽性反應，車內亦查獲相關物品；送醫檢查後，確認因吸毒引發橫紋肌溶解症，需住院治療。期間翁男情緒激動，出現破壞戒具與自傷行為，深夜轉送基隆長庚醫院救治。警方將依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

據了解，翁男過去曾以「猛男界RAIN」藝名活躍於北部夜場與派對圈，社群平台常分享健身與表演照，現職為保全。至於其失控揮刀動機與案情細節，仍待警方進一步釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

