金山持刀攔車嫌犯逃逸 警方成功圍捕逮捕

新北市金山區環金、中正路口全家超商前，今（11）日19時58分有一名44歲翁姓男子駕駛一輛黑灰色皮卡，先徒步攔車持刀作勢要攻擊，並有數部機、汽車遭干擾攔停。金山警分局接獲110通報後，立即啟動快打警力，線上警力迅速到場，翁嫌見警到達立即上車逃逸駛離，員警尾隨待機攔截。

該車沿金山往萬里方向行駛，曾數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，員警於攔截過程中對空鳴槍1發，順利在台二線、頂社路口攔截圍捕成功逮補，5名員警於壓制過程略有輕微擦挫傷（尚無需就醫），另無民眾傷亡。

金山警分局強調，警方對於危害公眾行為絕不寬待，絕對依法嚴辦，以保護廣大市民安全。