金山持刀隨機攻擊案 侯友宜：警第一時間壓制

針對金山區持刀攻擊案，新北市長侯友宜表示，警方在第一時間有效壓制，將嫌犯移送法辦。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕1名翁姓猛男秀舞者昨(11)日晚間8點多，駕車行經新北市金山區環金、中正路口某超商前，突然手持雙刀下車，攔車作勢攻擊，警方獲報到場後，翁男駕車逃逸並衝撞警車，隨後遭警壓制。新北市長侯友宜今天表示，警方在案發後第一時間有效壓制，將嫌犯移送法辦，絕不姑息跟手軟。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年─築安全，續共好」展覽開幕式，媒體詢問有關金山持刀攻擊案的處置情形，以及市府如何因應隨機攻擊的突發事件？

侯友宜表示，昨天發生的是毒駕事件，嫌犯後來被驗出來有依托咪酯(俗稱喪屍煙彈)，所以在現場立即處理以外，也把嫌疑人按照毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦，全力在第一時間有效壓制。

他說，新北市快打部隊所有的線上警力也隨著狀況立即壓制並移送法辦，絕不姑息跟手軟，新北市的態度一向是強力打擊犯罪，在第一時間立即反應，遏止所有即將發生的事情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

