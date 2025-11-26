金山漁港驚魂！女駕駛疑視線不佳「一路直衝海裡」 急救仍不治

女駕駛疑似路況不熟、視線不清楚一路開進海裡。翻攝畫面

新北市金山區24日凌晨發生一起轎車墜海死亡事故。一名居住台北、60多歲的陳姓女子，清晨獨自駕駛賓士前往金山探訪友人時，疑因路況不熟，加上夜間視線不佳，竟「直直撞」衝入磺港漁港海中，經救援人員將她打撈上岸時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

警消獲報後到場進行打撈，約一個半小時後尋獲女駕駛，送醫後仍宣告不治。翻攝畫面

事發於24日凌晨3時許，消防局接獲通報指出，磺港漁港疑似有一輛自小客車墜海。消防及海巡單位到場後立即展開搜尋，歷時約1個半小時，於凌晨4時27分在水中發現陳女，將她從駕駛座救出時，已無呼吸心跳，陳女被緊急送往醫院急救，但最終仍不幸身亡。

警方調查發現，陳女獨自從台北開車赴金山探友，據監視器畫面顯示，她在接近漁港前曾一度緊急煞車，但因煞停距離過短，車輛仍筆直衝入海中。警方研判，陳女除對當地路況不熟外，事故前才剛接受眼部手術，深夜視力狀況不佳，可能是造成意外的主因。

警方已報請基隆地檢署會同法醫相驗，檢方認定為單純意外事故，家屬對死因無意見，陳女遺體已發還家屬處理後事。



