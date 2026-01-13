金山男持雙刀攔車戒護出院 移送地檢時自稱神

（中央社記者王朝鈺新北13日電）翁男持雙刀在路口追攔來往車輛，遭逮後戒護就醫，經診斷患有橫紋肌溶解症留院觀察、今天上午出院，警方晚間移送時，記者詢問為何稱自己是外星人，翁男說「因為我是唯一有肉體的神」。

44歲翁男早年曾是猛男秀舞者，穿梭各大派對表演，近年則改行從事保全，11日晚間7時許，翁男駕駛皮卡車停在新北市金山區環金路、中正路口超商前，下車後左右手各持一把刀，在十字路口衝向來往車輛，不斷揮舞刀械叫囂，試圖攔停車輛。

翁男見警方到場，立即駕駛皮卡車逃逸，警方從金山往萬里方向一路尾隨，翁男數度迴轉、倒車，甚至逆向行駛並衝撞巡邏車，警方對空鳴槍1發，順利在台2線、頂社路口攔下皮卡車，將翁男壓制在地上銬，過程中有5名員警受到輕微擦挫傷。

警方在翁男身上搜出1顆喪屍煙彈，經初步快篩，翁男呈現毒品依托咪酯陽性反應，但他拒絕進一步唾液快篩，面對警方詢問，翁男不斷大聲喊叫且答非所問，還稱自己是外星人，試圖掙脫戒具。

警方將翁男戒護就醫，醫師診斷患有橫紋肌溶解症需留院觀察，今天上午出院，警方製作筆錄時，翁男仍舊答非所問，詢後依恐嚇公眾等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（編輯：林恕暉）1150113