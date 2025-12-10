金山萬里冬季溫泉優惠開跑，網紅崔璀璨熱情體驗海底溫泉魅力帶動北海岸暖冬旅遊潮
【記者 薛郁雯/新北報導】冬季正式降臨，北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)攜手金山萬里溫泉業者推出一系列「暖冬泡湯優惠」，邀請民眾在最美的季節走進山海之間，體驗北海岸獨有的「海底溫泉」與多元泉質。為擴大宣傳，今年更特別邀請擁有國際粉絲基礎的知名創作者 崔璀璨 Tristan H. 前往金山萬里，拍攝溫泉體驗影片，帶領觀眾開箱冬季限定的在地玩法。
崔璀璨此行走訪了金山萬里多家特色溫泉，從溫暖的湯泉、療癒景致到在地美食旅程，完整呈現「一日即可深度放鬆」的旅遊魅力。影片已於崔璀璨YT平台上架，藉由外籍創作者的視角，將金山萬里溫泉的特色推向更多國內外旅客。
北觀處表示，金山萬里溫泉區擁有碳酸氫鈉泉、硫磺泉、海底溫泉 等多種珍貴泉質，適合家庭、情侶與旅人冬季養生放鬆。為鼓勵更多民眾來體驗，冬季推出多項優惠，包括：溫泉旅宿住房折扣、湯屋套票優惠平日限定泡湯加贈在地好禮旅宿合作店家消費抽獎活動Google評論集點活動，金山萬里周邊擁有豐富的景點與美食，如朱銘美術館、磺港漁村、金山老街、獅頭山公園、燭台雙嶼、萬里蟹等，讓旅客在泡湯之餘，也能安排一趟具深度又具溫度的冬季輕旅行。歡迎民眾把握冬季限定優惠，與家人朋友一起到北海岸泡好湯、吃好味、賞美景，感受金山萬里最純粹的溫暖。
