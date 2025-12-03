金山萬里溫泉好評行動 泡湯、評論抽萬元住宿券

記者李佩玲／綜合報導

時序入冬，又到了泡湯的黃金時節，為推廣金山萬里溫泉，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今（3）日宣布，將於12月9日至16日推出「金山萬里溫泉好評行動・拍照評論抽好禮活動」，民眾只要到金山萬里泡湯並上網留評論，再將評論截圖上傳，就有機會把價值上萬元的豪華住宿券帶回家。

北觀處說明，金山萬里溫泉好評行動參加方式相當簡單，只要完成3步驟，就能輕鬆取得抽獎資格，步驟1：到金山萬里溫泉區任一家合作的溫泉店家或溫泉公園，享受泡湯、住宿或消費；步驟2：在Google地圖上搜尋該店家，留下真實評論與照片；步驟3：將評論截圖上傳到指定的活動表單。

此次活動獎項包括價值1萬3000元的新北北海溫泉洲際酒店住宿券，以及舊金山總督溫泉館假日券或北海風情湯屋券、陽明山天籟渡假酒店露天風呂平日券等，得獎名單將於12月17日公布，相關資訊可至北觀處官網或臉書粉絲專頁查詢。