金山街頭持刀攔車！44歲猛男舞者吸毒失控 警鳴槍圍捕5人掛彩

翁男昨晚在金山區持刀隨機攻擊路過車輛。（圖／翻攝Threads／＠karrennhu）

新北市金山區11日晚間發生驚險事件，一名44歲翁姓男子在街頭手持雙刀攔車作勢攻擊，警方獲報後啟動快打部隊圍捕，過程中一度對空鳴槍示警，最終在萬里區頂社路口將人制伏，不過在壓制過程中，共造成5名員警受輕微擦挫傷。

警方指出，翁男為一名猛男秀舞者，平時有健身習慣，體格壯碩。當晚約8時，他駕駛一輛黑灰色皮卡車行經金山區環金路、中正路口某超商前時，突然下車並手持雙刀，在路中央攔下車輛作勢攻擊，現場已有多輛汽車與機車因此停下閃避，附近民眾見狀立即報警。

警方接獲通報後，第一時間啟動快打部隊，線上警力迅速趕抵。不料翁男發現警方到場後，隨即棄下雙刀跳上車逃逸，往濱海公路方向一路從金山逃往萬里。期間他多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，行徑相當危險，警方只好對空鳴槍1發示警。

隨後警方在萬里區頂社路口成功將其攔下，並出動共6名警力合力壓制。由於翁男激烈反抗，甚至「出口傷人」，壓制過程中造成5名員警出現輕微擦挫傷，所幸均無需送醫。督勤的秘書室主任劉凱楓也加入制伏行列，過程中一度差點遭翁男咬傷。

翁男遭警方壓制。（圖／翻攝記者爆料網）

警方表示，翁男被帶回分局時神情異常，不僅胡言亂語、不願配合製作筆錄，甚至當場脫衣「秀肌肉」，警方要求其進行毒品檢測。事後檢測結果出爐，呈現「依托咪酯」陽性反應。警方已依規定製作相關筆錄，全案將依妨害公務罪、恐嚇公眾罪、公共危險罪及毒品危害防制條例，移送相關單位偵辦。

