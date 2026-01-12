金山街頭持雙刀攔車砍！「猛男界RAIN」衝撞警車遭逮 搜出喪屍煙彈

新北市金山出現無差別隨機攻擊！一名男子手持短刀和鐮刀，跑到路口看到車就攔，不斷揮砍，駕駛嚇壞趕緊踩油門躲開，警方從金山追到萬里逮人，他卻衝撞警車，最後員警對空鳴槍，好幾個人衝上去，才好不容易把嫌犯壓制住，當場搜出喪屍煙彈，而這名翁姓嫌犯過去以「猛男界RAIN」的藝名活躍於夜場或派對，如今染毒又持刀攻擊，被依法送辦。

男子攔車揮雙刀隨機攻擊 開皮卡逃逸多次迴轉倒車撞警車

新北市金山11日傍晚6點多驚見隨機攻擊，翁姓嫌犯把皮卡車停在超商旁邊，下了車就跑到路中間到處找目標，一手揮鐮刀、一手緊握短刀，在路口跑來跑去見車就砍，車內駕駛全嚇壞，踩下油門趕緊逃。

男子隨機攔車揮刀攻擊。圖／翻攝自threads@karrennhu

看到重機更整個人直接衝上前攔車，無差別攻擊情緒失控，不斷大吼大叫，目擊民眾魏先生表示，有看到他拿刀要砍那個車子，有一個警察去攔他的時候，他還有補油門。

翁姓嫌犯眼見警網就要趕到，立刻衝上車，油門一催先落跑，過程中好幾次迴轉、倒車、衝撞巡邏車，員警強力執法對空鳴槍，最後在萬里台二線和頂社路口終於逮到人。

男子持雙刀隨機攔車攻擊。圖／台視新聞

警匪追逐在萬里抓到人 5勇警圍捕過程受傷掛彩

大批警力一擁而上想把人壓制，但發現嫌犯好壯，還不停激烈反抗、掙扎，導致5名員警手腳輕微擦挫傷，員警當場查獲他車上有喪屍煙彈，經過快篩果不其然又是毒駕。

金山分局副分局長楊昇叡表示，後續將依恐嚇公眾、公共危險，妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

起底！ 嫌犯昔猛男秀舞者今任保全 被稱猛男界RAIN

翁嫌到了警局嫌犯不但不配合做筆錄，甚至脫衣大秀肌肉，鬧到出現橫紋肌溶解症，必須住院治療。

據了解，這名44歲的翁姓嫌犯過去憑著健美身材大露胸肌，以「猛男界RAIN」的藝名活躍北部地區，接演各大夜場或派對活動，一年最高紀錄曾超過600場，昔日的猛男舞者如今染毒在街頭暴走，下場是被移送法辦。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※危險行為，請勿模仿

新北／蔡志恆、蔡長育、陳冠旻 責任編輯／張碧珊

