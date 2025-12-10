金山警包庇賭場日收1萬共貪34萬 判刑4年6月

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）莊姓男子在擔任新北市警察局金山分局偵查佐期間，涉嫌收賄新台幣34萬元包庇賭場遭起訴；基隆地方法院審理後，今天判處莊男4年6月徒刑。

基隆地檢署表示，莊男在去年1月至4月，承辦取締賭博業務，但去年2月農曆年間，莊男得知黃男在金山區經營數個賭場後，卻數次前往黃男經營的賭場賭博，並要求黃男在經營賭場期間，須按日給他新台幣1萬元，作為不取締賭場的對價。

黃男答應後，配合於去年2月至4月間賭場供人賭博的34天，共交付34萬元賄款行賄莊男，換取莊男違背警察職務、包庇賭場不予查緝，使黃男得以持續坐收非法經營賭博場所利益，金山警分局自清發現莊男疑有包庇賭場等行為後，報請檢察官偵辦。

檢察官偵查後，今年8月14日起訴莊男及黃男，法院審理後，今天依貪污治罪條例「對於主管事務圖利罪」，判處莊男4年6月徒刑、褫奪公權4年；黃男則依圖利聚眾賭博罪，判處4月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。

莊男因另案涉嫌縱放通緝犯，被調至金山警分局石門分駐所擔任巡佐，包庇賭場案遭羈押後，已被分局停止職務。（編輯：陳仁華）1141210