金山警守護萬金石座談會 擴大舉辦治安座談 重要節日及強化護童會議

【民眾網編輯方笙楠新北報導】新北市金山分局於2月6日下午召開「守護萬金石安全座談會」，邀請中央及地方民意代表服務團隊、萬里、金山、石門區里長及各界代表共同參與，與會人員約100人，出席踴躍，現場互動熱絡。轄內2處關鍵基礎設施，核一、二廠，均由最高級安全主管保安師親自與會；另有易生事端場所，如KTV、快炒店業界負責人，亦現身參與，針對治安座談、重要節日安全維護及強化護童一同討論，誓要緊緊守護萬金石地區。

本次座談會適逢年假將近，特別針對加強重要節日（春節）安全維護工作，進行宣導說明，由偵查隊向民眾講解包括假投資、假網拍詐騙，提醒民眾切勿輕信網路標榜高獲利、穩賺不賠之投資訊息，投資前應多方查證，如有疑問可隨時向警方查詢，以保障自身財產安全，另也針對聚眾鬥毆及防竊等議題加強宣導。

交通組及民防組亦進行交通安全與災害應變宣導，內容包含行人安全觀念、防衛駕駛原則，並結合重要節日安全維護之風景區交通順暢期要求，宣導相關交通維護措施；民防組特別強調防空避難室及收容處所，及各種警報播放宣導，使民眾於日常生活中提升安全意識，降低民眾交通事故及災害風險。

防治組本日邀請各國小校長參加強化護童專案協調會，多校校長也都親自參與，透過加強護童宣導，結合警政、 教育、 社區全面守護學童通學安全 ，來回應所有家長最關心的安全議題，將以學校為核心，並整合分局警力及社區力量，包含校長、老師、導護志工、警察同仁、義交、義警、民防、里長、志工等民力，於上下學時段共同維護交通秩序，打造安全、友善的通學環境。

會議中並安排提案討論及座談交流，與會貴賓及里長踴躍發言，警方即時回應說明，並於會後持續與民眾深入互動，傾聽地方需求與建議。同時感謝警政監梁仁輝及駐區督察廖淦龍等長官蒞臨指導，使座談會圓滿順利完成。

金山分局表示，透過本次「守護萬金石安全座談會」，有效凝聚地方共識，未來將持續結合警民力量，深化治安、交通、防災及護童工作，攜手打造萬金石地區安全、安心的生活環境。