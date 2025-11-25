金山警擴檢揪出毒品通緝犯 唾液快篩再查獲毒駕

記者黃秋儒／新北報導

金山警分局石門分駐所代理所長王品正、老梅所副所長江孟學、警員潘惠宗、王芋翔，於21日22時14分許執行擴大臨檢勤務，攔檢王姓男子(73年次)駕駛自小貨車，車上共有4人，包含副駕駛蔣女(67年次)、乘客蔣女(71年次)及乘客盧男(56年次)。由於當時車內乘客神情慌張，警方發現毒品通緝犯遂將所有人一併帶回警所進一步調查。

金山警分局表示，其中盧男(56年次)於盤查時屢次提供假身分證字號且不配合盤查，故警方將其帶離車內檢視其身分證件，查證後盧嫌為士林地檢署發布之毒品通緝犯，對其進行搜身時於盧嫌身上起獲3包二級毒品安非他命共47.1公克，將盧嫌依毒品通緝及違反毒品危害防制條例現行犯移送臺灣士林地方檢察署。

為士林地檢通緝的盧嫌屢次提供假身分證、不配合盤查，仍遭警方揪出真實身分，立即帶回查辦。(讀者提供)

金山警分局指出，因起獲毒品及查獲通緝，連同駕駛王男、副駕駛蔣女(67年次)及乘客蔣女(71年次)連同車輛帶返所偵辦，於警所內實施搜身時，副駕駛蔣女(67年次)身上藏有二級毒品安非他命2包，依違反毒品危害防制條例現行犯移送臺灣士林地方檢察署。

金山警分局提到，駕駛王男依法實施唾液檢測及測試觀察紀錄，唾液毒品檢測為毒品陽性，王嫌坦承駕車前有施用毒品，故依法製單告發並查扣車輛，並依違反毒品危害防制條例及公共危險(毒駕)罪函送臺灣士林地方檢察署偵辦。乘客蔣女(71年次)則同時驗尿函送臺灣士林地方檢察署。