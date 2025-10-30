金山警涉包庇賭場案12/10宣判 基檢建請從重量刑

基隆地院審理新北金山警分局巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，今辯論終結，預定下月10日上午宣判。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，被基隆地檢署涉犯貪污治罪條例、賭博等罪起訴。基隆地院連日來審理，今(27日)上午辯論終結，預定12月10日宣判。

基檢起訴指出，巡佐莊翼飛2020年5月起至去年9月間，借調金山警分局偵查隊偵查佐期間，負責承辦賭博業務；去年2月農曆年間，莊員獲知黃姓男子在金山區仁愛路等4處經營天九牌賭場，不僅未予取締，反遭黃男檢舉，開口向黃男索賄，只要黃在金山經營1天就要給他1萬元，作為不取締的對價。黃男計算自去年2月9起至4月間共經營天九牌賭場共34天，前、後共賄賂莊員34萬元，換取賭場免遭警方查獲對價。

黃男賄賂莊員後，發現被警方盯上，主動向金山警方自首，案經警方報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦後，前分局長沈明義將莊員記過懲處調至石門分駐所；檢方今年3月間搜索莊員辦公室、住處時，莊員突然心肌梗塞發作，經緊急送醫急救後脫險，檢方等他病況好轉後，6月間再次約談後，認定莊員涉犯貪污治罪條例包庇等罪，向法院聲押禁見獲准，並於8月間將莊員起訴。

法院今天上午辯論終結，莊員否認收賄，堅稱他頂多沒有取締黃的賭場，但從未向黃收賄。但檢方認定，莊員若未向黃索賄；公訴檢察官陳淑玲則指出，黃姓賭博業者證稱，莊員向他索賄，郭姓等5名賭客也指證歷歷，曾在賭場看過莊員2、3次，知道莊員是警察，卻從未取締黃男的賭場，認定莊員犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

由於法院審理期間，莊員委任律師聲請具保停押，審判長簡志龍組成的合議庭裁定莊員40萬元交保，並限制住居、出境、出海。

