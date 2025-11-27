金山賓士墜海死者驚人背景曝 竟是「關渡王」遺孀漢嫂

江湖尊稱為「漢嫂」的已故北聯幫大哥「關渡王」遺孀發生墜海意外。翻攝畫面

新北市金山區磺港漁港本週一（24日）凌晨發生賓士墜海意外，57歲陳姓婦人被起時失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，而陳婦的身分曝光，竟是江湖人稱「關渡王」的北聯幫大哥黃正雄遺孀，因黃男綽號「漢哥」，其妻也被江湖尊稱「漢嫂」，如今發生意外身亡，消息也震驚黑白兩道。

新北市消防局24日凌晨3點接獲報案，稱有1名女子駕駛車輛不慎墜入金山磺港漁港，警消趕往現場救援，經過約1個半小時才把墜海的賓士車打撈上岸，並將駕駛陳婦從車內救出，但當時已經失去呼吸心跳，緊急送往台大金山醫院搶救，最後仍然回天乏術。

「漢嫂」疑似不熟路況加上夜間視線不佳不慎墜海，送醫後不治。翻攝畫面

據了解，這名陳姓婦人身分經確認後，就是已故北聯幫大哥「漢哥」黃正雄的遺孀，她當天駕駛要價700萬的賓士車前往金山訪友，疑因路況不熟，加上夜間視線不佳，導致意外發生，檢警調查後，認定為單純意外事故，目前已將遺體發還家屬處理。

綽號「漢哥」的黃正雄過去地方實力雄厚，更有「關渡王」的稱號，妻子陳婦也被江湖尊稱「漢嫂」，同時也具有極大影響力，2021年就曾替警方居中斡旋，協調台北市媽祖文化協會槍擊案槍手出面投案。

檢警初步調查，「漢嫂」發生意外前，眼睛才剛動完手術，根據現場監視器拍攝的畫面顯示，車輛墜海前曾緊急剎車，但疑似煞車距離太短才會墜海，研判可能是不熟路況加上夜間視線不佳所釀成的意外，檢警相驗後以單純意外結案，將遺體發還家屬，家屬也對死因沒有意見。



