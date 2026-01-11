金山隨機攻擊嫌竟曾是「猛男舞者」 超商前揮雙刀攔車、駕車衝撞！5警傷

新北市金山區11日晚間發生持刀隨機攻擊事件，警方鳴槍後成功制伏嫌犯。（翻攝畫面）

昨（11日）晚間新北市金山區一名44歲翁姓男子在超商前持刀隨機攔車、作勢攻擊，警方獲報到場後，翁男不僅駕車逃逸，還多次衝撞巡邏車，場面一度失控。警方最終鳴槍制止並成功逮人，事後檢驗發現翁男對俗稱喪屍菸彈的毒品「依托咪酯」呈陽性反應，而其身分也被起底，相關案情仍在釐清中。

超商門口持刀攔車 用路人嚇壞四散

警方調查指出，昨晚7時許，翁姓男子出現在金山區環金路與中正路口一帶的全家超商前，手持短刀與鐮刀，在路口隨機攔停車輛並做出揮舞、威嚇等行為，讓經過的民眾與駕駛驚恐不已，紛紛閃避。

金山持刀攻擊事件怎麼發生？ 嫌犯駕皮卡衝撞巡邏車

警方接獲報案後，立即啟動快打機制，線上警力迅速前往現場處置。不料翁男見警車靠近後，立刻跳上黑色皮卡車逃離，過程中不斷倒車、迴轉，甚至正面衝撞巡邏車，試圖突破包圍，造成現場高度危險。

警方如何成功圍捕？

在攔截過程中，警方對空鳴槍1發示警，最終在萬里區台二線與頂社路口一帶成功將翁男制伏逮捕。過程中共有5名員警因推擠、拉扯出現輕微擦挫傷，所幸並未造成一般民眾受傷。

驗出依托咪酯反應 車內查獲喪屍菸彈

警方後續對翁男進行檢驗，結果顯示其對「依托咪酯」呈陽性反應，並在車內查獲俗稱「喪屍菸彈」的相關物品，不排除涉及毒駕情形。警方也進一步查出，翁男過去曾有猛男舞者身分，目前則從事保全相關工作。

廣告 廣告

目前警方已依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險以及毒品危害防制條例等罪嫌，將翁男移送偵辦。至於翁男行為動機、是否因毒品影響導致失控，仍有待進一步調查釐清。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

「人死得不夠多」熟男恐嚇EMBA同學：我要趕進度 動機曝光！桃檢防恐小組急起訴

比集體恐慌更危險的事...她被北捷大奔逃「壓地踩踏」 沉重發聲訴經過！網：勿忘梨泰院事件

快訊／「用生命阻止悲劇擴大」北捷恐攻釀4死 首位罹難者余家昶獲入祀忠烈祠