金山雙刀男追攔車輛 法院裁定送暫行安置4個月

（中央社記者王朝鈺新北14日電）翁姓男子持雙刀在新北市金山區路口追攔來往車輛，遭逮戒護就醫留院觀察；警方昨天將翁男移送基隆地檢署，經檢察官複訊，向基隆地方法院聲請將翁男送暫行安置獲准。

翁男昨天深夜在檢察官訊問時仍舊答非所問，檢察官認定翁男犯罪嫌疑重大，且有事實足認有精神障礙，並有危害公共安全之虞，向法院聲請將翁男送入司法精神醫療機構安置，法官裁定准許暫行安置4個月。

由於翁男身體仍有其他狀況，將先戒護就醫確認健康無虞後，再送暫行安置。

翁男早年曾是猛男秀舞者，穿梭各大派對表演，近年則改行擔任保全，11日晚間7時許，翁男駕駛皮卡車停在新北市金山區環金路、中正路口超商前，下車後左右手各持一把刀，在十字路口衝向來往車輛，不斷揮舞刀械叫囂，試圖攔停車輛。

翁男見警方到場，立即駕駛皮卡車逃逸，警方從金山往萬里方向一路尾隨，翁男數度迴轉、倒車，甚至逆向行駛並衝撞巡邏車，警方對空鳴槍1發，順利在台2線、頂社路口攔下皮卡車，將翁男壓制在地上銬，過程中有5名員警受到輕微擦挫傷。

警方在翁男身上搜出1顆喪屍煙彈，經初步快篩，翁男呈現毒品依托咪酯陽性反應，但他拒絕進一步唾液快篩；面對警方詢問，翁男不斷大聲喊叫且答非所問，還聲稱自己是外星人，試圖掙脫戒具。

戒護就醫後，醫師診斷翁男患有橫紋肌溶解症須留院觀察，期間檢警已依法取得翁男尿液、血液，將檢驗各項毒品反應；警方昨天晚間移送時，媒體詢問為何稱自己是外星人，翁男說「因為我是唯一有肉體的神」。（編輯：陳仁華）1150114