金山雙刀男遭逮情緒激動 戒護就醫患橫紋肌溶解症

（中央社記者王朝鈺新北12日電）翁姓男子昨天持雙刀在新北市金山區路口追攔來往車輛，被警方逮捕後情緒激動試圖掙脫戒具，甚至出現自殘行為；警方將翁男戒護就醫，醫師診斷患有橫紋肌溶解症，需住院觀察。

據指出，即使翁男姊姊到場勸說，翁男凌晨情緒依舊不穩，員警只能簡短確認人別，面對警方詢問，翁男不斷大聲喊叫且答非所問，一度試圖掙脫戒具，甚至出現撞頭等自殘行為。

警方雖已取得基隆地檢署發出的鑑定許可書，可採集翁男尿液、血液及排泄物等檢驗各項毒品反應，但始終無法順利執行，須等翁男身體狀況許可後才能進一步檢驗。

44歲翁男早年曾是猛男秀舞者，穿梭各大派對表演，臉書（Facebook）大頭照露出上半身，秀出健美身材，由於外型俊俏，當時還被媒體譽為台版韓國偶像RAIN，近年則改行從事保全工作。

翁男昨天晚間7時許駕駛黑灰色皮卡車，停在金山區環金路、中正路口超商前，下車後左右手各持一把刀，在十字路口衝向來往車輛，不斷揮舞刀械叫囂，試圖攔停車輛。

翁男見警方到場，立即駕皮卡車逃逸，警方從金山往萬里方向一路尾隨，翁男數度迴轉、倒車，甚至逆向行駛及衝撞巡邏車；警方對空鳴槍1發，順利在台2線、頂社路口攔下皮卡車，將翁男壓制在地上銬，過程中有5名員警受到輕微擦挫傷。

警方在翁男身上搜出1顆喪屍煙彈，經初步快篩，翁男呈現毒品依托咪酯陽性反應，但他拒絕進一步唾液快篩。（編輯：陳仁華）1150112

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。